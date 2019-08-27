«دبي الرياضي» يبحث التعاون الرياضي مع كوريا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وجيون يونغ ووك القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، سبل وآفاق التعاون الرياضي بين الجانبين الصديقين لتحقيق الأهداف المشتركة لنشر الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها لتأثيرها الإيجابي الكبير على صحة وسعادة أفراد المجتمع، ولدورها في تعزيز سبل التقارب والتعايش والتعاون بين جميع مكونات المجتمعات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية إلى مقر مجلس دبي الرياضي، حيث كان في استقباله أمين عام المجلس، الذي قدّم للضيف والوفد المرافق له شرحاً عن دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي في إمارة دبي والأجندة الحافلة للفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، وقدّم حارب نسخة من دليل الفعاليات إلى الوفد الكوري.