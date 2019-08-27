ميثاء النيادي تستهل مشاركة «الجودو» في مونديال اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفتتح ميثاء النيادي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، مشاركة الإمارات في بطولة العالم المقامة بمدينة نيبون اليابانية اليوم، بمواجهة قوية في وزن تحت 57 كغ، أمام بطلة بوليفيا انتي اجولار، وتحتل لاعبتنا ميثاء النيادي المركز 54 في الترتيب العام لتلك الفئة و223 عالمياً، وسيلعب لاعبنا فيكتور مباراته الأولى في دور الـ 16 في وزن تحت 73 كغ، غداً، أمام الأمريكي نيكولاس دبلو بولو، وأما لاعبنا إيفان يلعب مباراته الاولى في منافسات تحت 100 كغ يوم الجمعة المقبل أمام البرازيلي رافائيل بوزاكايني.