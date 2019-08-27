كأس سوبر الصالات بين شباب الأهلي والنصر الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق الموسم الحادي عشر لكرة قدم الصالات في السادسة والنصف من مساء اليوم، بصالة سعيد بن مكتوم آل مكتوم في نادي شباب الأهلي في الممزر بمباراة كأس السوبر بين شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي، ووصيفه فريق النصر في ضربة بداية الموسم الجديد.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات اكتمال التجهيزات لإقامة المباراة وتم توجيه الدعوة إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة وإلى عيسى هلال الأمين العام للمجلس، وإلى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة.

وأكد حمد المري مشرف فريق شباب الأهلي اكتمال جاهزية فريقه للمباراة، وقال: لدينا لاعبون جدد من فئتي المقيمين والمواليد «برازيلي وأمريكي» وثقتنا بالفريق كبيرة ونتمنى مواصلته حصد البطولات.

أكد منصور أبوسمرة مشرف فريق النصر اكتمال صفوف فريقه باستثناء غياب محمد عبيد وخالد بلهول بداعي الإيقاف وقال: الحظوظ متساوية ونأمل بأن تخرج المباراة بصورة مميزة ترضي طموحات وتطلعات أبناء اللعبة.