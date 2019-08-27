اتحاد اليد يكشف آلية تسجيل اللاعبين في فئة المقيمين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أصدر اتحاد كرة اليد تعميماً جديداً بشأن آلية تسجيل اللاعبين المقيمين للموسم الحالي، وأوضح نبيل عاشور أمين عام اتحاد كرة اليد، آليات تنفيذ القرار الجديد المتعلق بتسجيل اللاعبين المقيمين للموسم وفق شروط عدة منها، ألا يكون مسجلاً كلاعب محترف في أي اتحاد آخر خارج الدولة خلال مدة الـ 12 شهراً السابقة على طلب تسجيله، مع السماح لأي لاعب محترف تم تسجيله سابقاً في كشوفات الاتحاد بقيده ضمن فئة المقيمين في الدولة، أو من مواليد الدولة للمشاركة مع فريق ضمن أندية الدولة.

وتضمن التعميم أن يكون اللاعب حاصلاً على إقامة سارية وألا تكون إقامته على كفالة النادي، إلى جانب حصوله على شهادة انتقال قارية أو دولية وذلك حسب حالة كل لاعب من لاعبي فئات «الرجال والشباب والناشئين»، وأن يلتزم اللاعب من فئتي الرجال والشباب بإحضار شهادة من جهة العمل أو الدراسة بأنه ما زال على رأس عمله أو ما زال مقيداً بالمدرسة أو الجامعة حتى تاريخ تسجيله .

وأضاف نبيل عاشور، يجب تقديم العقد الموقع بين النادي واللاعب المطلوب تسجيله بشرط ألا تزيد مدة العقد عن سنة.