أحمد أهلي: ممارسة التنس في الأندية نقلة نوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أن ممارسة رياضة التنس في الأندية ستساهم في نقلة نوعية في بناء منتخبات المستقبل، وأن عودة ممارسة التنس في الأندية ستقفز باللعبة نحو الأعلى، وقال: نتطلع في مجلس إدارة اتحاد التنس إلى دعم الأندية لرياضة التنس والعمل على التشجيع لممارستها واستثمار الحالة الفنية والتنظيمية التي أصبحت عليها اللعبة بعد المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، خصوصا في صفوف الجيل الحالي من اللاعبين صغار السن الذين أسهم برنامج «تنس الصغار» في اكتشافهم، وقال: نتطلع لدور أكبر للمجالس الرياضية في الدولة بما يسهم بمزيد من النجاح، إضافة إلى دور المناطق التعليمية في الدولة بتقريب الطلبة على ممارسة رياضة التنس.

مهمة

وأكد أن اتحاد التنس لن يدخر الجهود في هذا الجانب لإنجاح هذه المهمة. وأوضح أن اللجنة الفنية للاتحاد تولي اهتماما أكبر بنشر اللعبة. ومنوها إلى أن مواصلة النجاح تحتاج لدعم الأندية والمجالس الرياضية لتساهم بدور أكبر في نشر رياضة التنس لتأخذ مكانتها.