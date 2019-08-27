21 فعالية في أجندة موسم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

كشف اتحاد الجوجيتسو عن أجندة الموسم الجديد، وتتضمن 18 بطولة محلية، بالإضافة إلى 3 مشاركات اجتماعية، ليرتفع العدد إلى 21 مسابقة، ما يجعل الموسم استثنائياً نظراً لعدد البطولات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد، وتبلغ الجوائز المقدمة من الاتحاد 2.6 مليون درهم، بعد أن كانت 1.8 مليون درهم في الموسم الماضي، باستثناء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذات الجوائز المالية المستقلة.

وتم الإعلان عن أبرز محاور مشاركات المنتخب واستضافة البطولات الدولية، بجانب الكشف عن نظام إلكتروني ذكي، يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المتدربين، ويتيح للاتحاد والجهاز الفني معرفة توجيهات وأنماط المتدربين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد أمس، بحضور فهد علي الشامسي المدير التنفيذي، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد المرزوقي مدير المحاسبة والتسويق.

وأكد فهد الشامسي أن موسم 2019 - 2020 سوف يكون الأكثر زخماً بالأحداث والفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية منذ تأسيس الاتحاد، مشيراً إلى أنه تم تصميم أجندة الفعاليات للموسم الجديد انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز انتشار اللعبة محلياً وعالمياً، ومواصلة العمل على توفير أفضل إعداد ممكن لنجوم الرياضة المحليين لمواصلة تحقيق الإنجازات، بالإضافة إلى التزام الاتحاد بالكشف عن المزيد من المواهب وتأهيل وصقل العديد من الأبطال وترسيخ موقع أبوظبي موطناً لهذه الرياضة في العالم.

وقال: الأجندة تم وضعها بعناية لاستيعاب طاقات الشباب، وإن الاتحاد يحرص على تقديم الجديد لتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، باعتبارها مدينة المقر للاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وأضاف: الأجندة تستجيب بشكل واضح لنمو واتساع قاعدة ممارسة اللعبة بالدولة، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي وصلت لـ 140 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات والمؤسسات.

تفاصيل

وعن تفاصيل الأجندة أكد مبارك المنهالي أنها تبدأ بمنافسات الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالشارقة 31 الجاري، وتليها الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 6 سبتمبر في صالة الجزيرة ، والجولة الأولى لبطولة «أم الإمارات»، بصالة مبارك بن محمد بأبوظبي 7 سبتمبر ، فيما تقام بطولة التسامح لأول مرة، صالة العين أيام 26 و27 و28 لفئة تحت 18 سنة بنين وبنات، وقال: يأتي الإعلان عن بطولة التسامح في إطار حرص الاتحاد على التفاعل الإيجابي والشراكة مع جميع المبادرات بالدولة والتي تسهم في تقديم نماذج راقية للقيم الإنسانية.

وتقام بطولة الفجيرة الدولية 4 أكتوبر بمجمع زايد ، وبطولة العين الدولية للناشئين في 25 أكتوبر بصالة العين، كما تستضيف أبوظبي بطولة العالم للجوجيتسو للمرة الأولى، والتي ستشكل تجمعاً فريداً للناشئين والشباب والكبار، في صالة مبادلة أرينا من 16 إلى 24 نوفمبر تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وقال: استضافة بطولة العالم للجوجيتسو تؤكد مكانة الدولة موطناً عالمياً رائداً لرياضة الجوجيتسو وبدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وبمشاركة نخبة الأبطال من العالم.

واستطرد: يقام في شهر ديسمبر الجولة الثانية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في الفجيرة 13 ديسمبر، فيما يشهد شهر يناير 2020 إقامة بطولة دبي المفتوحة لفئة «بدون البدلة» على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، وبطولة رأس الخيمة الدولية.

وأوضح المنهالي مشاركة أبطال الإمارات الناشئين والأشبال في بطولة البلقان يومي 21 و22 سبتمبر ، وبطولة غرب آسيا للكبار في الأردن يومي 19 و20 أكتوبر، وبطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي بمشاركة المحترفين في الفترة من 16 - 24 نوفمبر والتي تعد أبرز أحداث الموسم.

مسك الختام

أكد محمد المرزوقي أنه تم رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية الخاصة بالموسم الرياضي لتبلغ 2.6 مليون درهم بعد أن كانت 1.8 مليون درهم في الموسم الماضي، باستثناء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذات الجوائز المالية المستقلة، وقال النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو سوف تقام خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل من العام المقبل، لتكون مسك الختام للموسم الرياضي الطويل.

نظام جديد للتسجيل

تم استحداث نظام جديد للتسجيل أول مرة في الدولة يتيح فرصة التسجيل للممارسين الجدد من بيوتهم والتقدم بطلب الانضمام لأي من مراكز التدريب في الدولة، كما أنه يمكن متابعة برنامج تدريبات كل لاعب وإعداد ملف كامل عنه بما يساهم في توفير قاعدة معلومات متكاملة عن جميع ممارسي الرياضة بالدولة، لكي تكون تحت يد الأجهزة الفنية للمنتخبات .

المشاركة في أسبوع التحدي

أكد محمد المرزوقي مدير المحاسبة والتسويق باتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة الاتحاد في أسبوع أبوظبي للتحدي من خلال تنظيم بطولة في مركز مارينا مول التجاري يشارك فيها 8 لاعبين ومنهم 4 دوليون و4 محليون في الوزن المتوسط، و8 لاعبين ومنهم 4 دوليون ومثلهم محليون في الوزن الخفيف خلال يومي 2 و3 سبتمبر المقبل بالتنسيق مع دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة.

وقال إن هذه البطولة تعد إضافة نوعية لسلسلة من الفعاليات الشيقة التي يتضمنها أسبوع أبوظبي للتحدي وتستمر على مدى سبعة أيام في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، انعكاساً للنمو المتواصل الذي تشهده رياضة الجوجيتسو وحضورها القوي في المناسبات المحلية والعالمية.

وأضاف إنه تم رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية الخاصة بالموسم الرياضي لتبلغ 2.6 مليون درهم بعد أن كانت 1.8 مليون درهم في الموسم الماضي، باستثناء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذات الجوائز المالية المستقلة.