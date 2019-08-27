عمران الحوسني بطل الإمارات لشطرنج الرجال

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، لقب بطولة الإمارات للشطرنج لفئة الرجال، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار أسبوع بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعقب انتهاء الجولة التاسعة قام حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، بتسليم كأس البطولة إلى البطل وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

واستحق عمران الحوسني بطل العرب تحت 20 سنة، اللقب عن جدارة بعدما نجح في تسجيل 8.5 نقاط جمعها من 8 انتصارات وتعادل وحيد، وهو ما يعني أنه حصد لقب الرجال دون خسارة، رغم المطاردة القوية من عمر نعمان آل علي لاعب نادي الشارقة، الذي أحرز المركز الثاني بفارق نصف نقطة بعدما سجل 8 نقاط في 9 جولات، وجاء في المركز الثالث زميله جاسم الحوار الذي سجل 6.5 نقاط، والرابع سيف أحمد لاعب الشارقة بفارق كسر التعادل عن إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج.