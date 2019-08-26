الكتبي يستهدف ذهـب مونديال كوريا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوجه فيصل الكتبي بطلنا العالمي في الجوجيتسو، إلى كوريا الجنوبية غداً، لقيادة منتخب الإمارات في بطولة العالم للألعاب القتالية، التي تستضيفها مدينة سيئول، من 29 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل، ولا تختلف أهداف فيصل في تلك البطولة عن أهدافه في كل البطولات، حيث إن شعاره هو المنافسة على الذهب وصعود منصة التتويج.

وأكد الكتبي استعداده الجيد للمشاركة في هذا الحدث الكبير، متوقعاً منافسة قوية في فئته تحت 85 كغ، في ظل مشاركة كل من حيدر رشيد بطل الأردن ومرتضى بطل قيرغيستان، وغيره من الأبطال المعروفين في آسيا، إضافة إلى أبطال أستراليا الذين سيظهرون لأول مرة في مثل هذه التحديات.

ويكتسب مونديال كوريا، قيمة مضافة كونها تقام بنظام الأوزان وتحظى بمشاركة كل أبطال آسيا المصنفين وعدد من أبطال العالم.

حافز

وعن شعوره بعد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له الأسبوع الماضي، ضمن أبطال آسيا الذين حصدوا الذهب، قال الكتبي: كل استقبال ومصافحة مع سموه، تعتبر إنجازاً وذخراً لنا، وبالنسبة لي فإن لقاء سموه كان فرصة لتجديد العهد كي أبذل كل جهدي من أجل تحقيق الانتصارات وحصد الميداليات بكل المحافل التي أشارك بها، وبالتأكيد فإن استقبال سموه دائماً يشكل حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل في البطولات المقبلة، ونحن كوننا لاعبين للجوجيتسو محظوظون بدعم ورعاية سموه للرياضة بشكل عام ولرياضتنا على وجه التحديد.

مرونة

وعما إذا كانت هناك أية تغييرات في طريقته باللعب التي تعتمد على الأسلوب «العالي» قال الكتبي: في البطولات الدولية ليس لي طريقة ثابتة في اللعب، وذلك حتى أملك القدرة على مفاجأة الخصوم، فأنا ألجأ في بعض الأحيان لـ«الجارد» أو اللعب الأرضي على حسب أسلوب المنافس، وفي كل الأحوال فأنا لدي الجديد دائماً الذي يمكنني أن أفاجئ به الخصوم، وأضاف أنه ومن خلال القرعة التي أجريت للبطولة لديه في فئته 18 لاعباً منافساً، وبالتالي فمن الوارد أن يخوض 5 نزالات حتى المباراة النهائية في حالة تأهله من الأدوار الأولى، مؤكداً أنه سيستفيد من المشاركة في هذه البطولة في إطار استعداداته لبطولة العالم التي ستقام في نوفمبر بالعاصمة أبوظبي باعتبارها الهدف الأهم للجميع هذا الموسم.

ذهب

وعن أهدافه في موسم 2019 - 2020 يقول فيصل إنه مع بداية هذا الموسم حقق الهدف الأول بحصد الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية بمنغوليا في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن كل بطولة يشارك بها تعتبر هدفاً أساسياً والفوز بالذهب هو شعار دائم في كل منافسة حتى لو كانت مسابقة محلية، مضيفاً: الأكيد أن بطولة العالم للكبار التي تستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل، هدف أساسي بالنسبة لي، وسوف أسعى بكل قوة لتحقيقه، وسأضع كل تركيزي فيها لأنها من أهم أولويات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم الحالي.

انتقال

وعن انتقاله لنادي بني ياس هذا الموسم، ذكر أن كل الأندية ملك للدولة، ولأنه يدرس هذا العام «ماستر» في القيادة في الوقت نفسه الذي يتدرب فيه يومياً فإن عنصر الوقت حاسم بالنسبة له، وأضاف: أشعر بالراحة في التدريب مع المدرب هيلدر ميديروس، وقد تشاورت مع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد قبل اتخاذ قراري وتوافقت رؤيته مع رؤيتي فكان القرار بالانتقال، كما أنني لمست رغبة أكيدة في إدارة بني ياس لتطوير اللعبة والمنافسة على الألقاب المحلية.

التزام

عن التزامه في المرحلة الأخيرة باللعب في وزن 85 كغ وابتعاده عن المشاركة في وزن 94 كغ، الذي كان معتاداً عليه في السابق، أوضح فيصل الكتبي، أن هذا الحرص ينبع من رغبته في حصد النقاط التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية في أمريكا 2021 التي تتطلب حصد أكثر من 700 نقطة من البطولات التأهيلية، وهذه البطولة تضم 3 أوزان فقط للرجال هي 69، و77، و85 كغ، مضيفاً أنه يرحب بالمشاركة في وزن 94 كغ إذا اقتضت الضرورة بحسب ما يقرره الجهاز الفني للمنتخب.