خسارة رابعة لمنتخب شباب السلة في البطولة الخليجية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

خسر المنتخب الوطني المرة الرابعة على التوالي في البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب التي اختتمت مساء أمس في البحرين، أمام قطر بنتيجة 50-63، ليحصد خسارته الرابعة في 4 مباريات بدأت بالخسارة أمام سلطنة عُمان 56-62 ثم أمام السعودية 51-62 ثم الكويت 74-76، وشكلت هذه النتائج صدمة كبيرة للاتحاد، ولا سيما أن المنتخب استعد للبطولة وفق برنامج إعداد جيد داخلياً وخارجياً وتحت إشراف جهاز فني متخصص يقوده المدرب السوري همام كركوكلي صاحب الخبرة في المنتخبات السنية.

الأندية السبب

ولم يخفِ عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة رئيس لجنة المنتخب، حزنه الشديد مما حدث، وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إن ما حدث لمنتخب الشباب سببه في الأساس الأندية، لأن المنتخبات في أي رياضة تحصد ثمار ما تزرعه الأندية، مؤكداً أنهم كاتحاد للعبة لا يتهربون من المسؤولية ويملكون الشجاعة في الاعتراف في تحمل تساهلهم مع الأندية غير الملتزمة بشروط التعاقد مع مدربين غير مؤهلين يشرفون على المراحل السنية.

ضوابط التعاقد

وقال إن الاتحاد وضع ضوابط في التعاقد مع مدربين حاصلين على الرخصة التي تؤهلهم للتدريب، ولكن الأندية ظلت تتعاقد مع مدربي «بارت تايم» «على حد تعبيره» ضاربة بالشروط التي وضعها الاتحاد عرض الحائط، وأكد الن الاتحاد يتحمل المسئولية أيضاً، ولن يستمر هذا التساهل في الفترة المقبلة، خاصة أن رئيس الاتحاد وجه بحسم هذا الخلل فوراً وطلب من رئيس لجنة المنتخبات والمدير الفني للاتحاد زيارات ميدانية للأندية لبحث الخلل الذي جعل اللعبة في المراحل السنية تصل لهذا المستوى المتدني.

تدعيم المنتخب

وقال الفردان إن معظم الأندية غير مهتمة، بدليل أن هناك 3 أندية فقط «النصر والوحدة والشارقة» هي التي ترفد منتخب الشباب بلاعبيها وهي تشكر على اهتمامها، وبعض الأندية لم يتوافر فيها لاعب واحد لمنتخب الشباب على مدار عامين على التوالي، وأضاف إن الاتحاد حرص على توفير أفضل الإعداد للمنتخب والاتفاق مع جهاز فني كفء، ولكن لا يمكن صناعة اللاعب في شهر أو شهرين، فالأساس في هذه العملية هو الأندية.