«لجنة انتخابات القوى» تعلن قائمة المرشحين رسمياً اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعلن لجنة انتخابات ألعاب القوى رسمياً اليوم، عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد أم الألعاب، والمقررة يوم 7 أكتوبر المقبل، والمحدد مدته بعام واحد، بعدما تم حل مجلس إدارة الاتحاد السابق، عقب استقالة المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، من رئاسة الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى.

ويأتي الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم، وقبل إجراء الانتخابات التكميلية بـ41 يوماً، لإتاحة الفرصة أمام المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، وبعدما تم إغلاق باب تلقي الطعون على المرشحين يوم 18 أغسطس الجاري، من دون تلقي أي طعون، وهو الأمر الذي تم عرضه على ممثلي الأندية الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد ألعاب القوى يوم الخميس الماضي، والذي عقد في مقر اتحاد كرة القدم في واقعة نادرة الحدوث، بأن تقام عمومية لعبة رياضية في مقر اتحاد آخر.

صراع الانتخابات

ووفقاً لما توصلت إليه لجنة الانتخابات، برئاسة محمد العامري، ولجنة الطعون، برئاسة المستشار حمدان الزيودي، ينتظر أن تشهد الانتخابات التكميلية، صراعاً كبيراً على منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى، ويتنافس عليه كل من سعد المهري من نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ من نادي الوصل، ومقعد العضوية النسائية، وتتنافس عليه كل من سارة فريدوني وأروى أحمد محمد، فيما حسم 4 مرشحين، مقاعد العضوية الأربعة بالتزكية، وهم عبدالله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي، وسلطان أحمد شريف الزعابي.

يذكر أن مجلس الإدارة التكميلي للدورة الانتخابية 2016-2020 لاتحاد ألعاب القوى، سيضم في تشكيله، رئيساً، و4 أعضاء، وعضو نسائي، ويتم اختيارهم من خلال الانتخابات، فيما يقوم رئيس الاتحاد المنتخب، بتعيين عضو في مجلس إدارة الاتحاد من خارج المجلس، ليكون عدد أفراد المجلس كاملاً 7 أعضاء، ويتم في الاجتماع الأول للمجلس، توزيع الحقائب الإدارية، فيما علم «البيان الرياضي»، أن الانتخابات المقررة يوم 8 أكتوبر المقبل، سوف يحضرها، مراقب من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وفق لوائح الاتحاد الدولي.

جدول زمني

وكان الجدول الزمني للانتخابات التكميلية لألعاب القوى، قد بدأ بفتح باب الترشح رسمياً، وتسليم الاستمارات للراغبين في خوض الانتخابات التكميلية لاتحاد اللعبة يوم 16 يوليو الماضي، وتم إغلاق باب الترشح يوم 30 من الشهر نفسه، وقامت لجنة الانتخابات، بإصدار قائمة المرشحين المعتمدة يوم 5 أغسطس الجاري.