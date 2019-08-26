«أبوظبي 35» الزورق الأسرع في مونديال الفورمولا2

المصدر: برينديزي - البيان الرياضي

حقق زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي المركز الأول في سباق الزمن الأفضل أمس، والذي أقيم ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، على ساحل برينديزي بإيطاليا، بمشاركة 20 زورقاً، وذلك بعد حقق زمناً وقدره 34.47 ثانية في التصفية النهائية من تصفيات سباق السرعة، وحل في المركز الثاني زورق السويدية بيمبا سجوهولم بزمن وقدره 35.16 ثانية، وجاء في المركز الثالث زورق النرويجي توبايس مونتي كاس بزمن وقدره 35.34 ثانية، في حين حل زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن في المركز الخامس، وجاء زورق أبوظبي 36 في المركز السابع في المنافسة.

وضمن زورق أبوظبي 35 أن يكون أول المنطلقين في فعاليات السباق الرئيسي، وهي بداية جيدة من خلال الجولة، لا سيما وأنه يسعى إلى الحفاظ على صدارة البطولة، حيث يمتلك الآن 35 نقطة، تضعه في الصدارة، ولديه حظوظ كبيرة بتعزيز هذا المركز مع نهاية هذه الجولة.

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أبطال الفريق على الإنجاز الذي تحقق في منافسات الزمن الأفضل، وأكد أن الأهم لم ينته بعد، حيث لا يزال هناك الاختبار القوي من خلال السباق الرئيسي للجولة، والذي يحتاج إلى تركيز من أجل الوصول لأفضل النتائج من خلاله، وقال: إحراز أفضل زمن، يعطينا البشائر، بأن الفريق سيكمل تألقه في السباق الرئيسي، ويكمل مشواره بالنتائج الأفضل، ويقترب خطوة أخرى من المنافسة على اللقب العالمي.