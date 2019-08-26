حمدان بن محمد يشهد سباق عيدية الهجن وتسعيرة العاصفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة، والذي أقيم بميدان المرموم، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وأعلنت مؤسسة هجن العاصفة عن تسعيرتها الخاصة بسباق عيدية العيد، وتم تخصيص مليون ونصف المليون درهم للمراكز من الأول وحتى الثالث بالشوط الرئيسي والشوط الثالث للأبكار، ومليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر، وحُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث بالشوطين الرئيسي والشوط الرابع للحقاقة الجعدان، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

أما بقية الأشواط المخصصة للحقاقا الأبكار «الخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر والثاني عشر» فخصص مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لصاحب المركز الأول، ومليون درهم للمركزين الثاني والثالث، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز الأخرى وحتى العاشر.

وبالنسبة للأشواط المتبقية للجعدان «السادس، والثامن والعاشر» فخصص مليون درهم لصاحب المركز الأول وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

تسعيرة اليوم الثاني

وبالنسبة لتفاصيل التسعيرة في ثاني أيام السباق والمخصص للقايا «يصفرن اليذاع» فتم رصد مبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركزين الأول والثاني بالشوط الرئيسي للأبكار، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، ومليون درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وخصصت مؤسسة هجن العاصفة مليوناً ومائتي ألف درهم لكل من المركز الأول والثاني بالشوط الرئيسي للجعدان، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حُدد مبلغ 800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وحُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم للمركز الأول بالشوط الثالث للأبكار ومليون للمركز الثاني و800 ألف درهم للمراكز حتى العاشر، وبالمقابل خُصص مبلغ مليون درهم لكل من المركزين الأول والثاني بالشوط الرابع للجعدان و800 ألف درهم للمراكز حتى العاشر.

وفي بقية أشواط الأبكار فقد حدد مبلغ مليون درهم للمركز الأول و800 ألف درهم للمراكز حتى العاشر. وتم تحديد تسعيرة الأشواط المتبقية للقايا الجعدان بواقع 800 ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.

حظ

وأقيمت أول من أمس سباقات سن الحقاقا «يصفرن لقايا»، لمسافة 4 كم، ونالت «حظ» لغاسي سالم الوهيبي ناموس الشوط الرئيسي للأبكار بزمن وقدره 5:52:1 دقائق، وحسم «المشهر» بشعار محمد العامري التحدي الرئيسي للجعدان محققاً التوقيت الأفضل وقدره 5:52:0 دقائق، وكان ثالث الأشواط للأبكار من نصيب «شوق» لحمد آل صافية المري والتي سجلت زمناً وقدره 5:55:2 دقائق، وحصد «مشعل» لمحمد المنهالي الناموس في الشوط الرابع للجعدان بتوقيت وقدره 5:56:3 دقائق.

وأهدت «الفايزة» مالكها محمد علي بالرشيد الكتبي ناموس الشوط الخامس للأبكار بزمن بلغ 5:56:9 دقائق، بينما كسب «ما يهاب» لعلي خلف سيف الأشخري لقب الجعدان في الشوط السادس بتوقيت وقدره 5:56:9 دقائق، فيما منحت «الواعية» ناموس الشوط السابع لمالكها الدحام سالم النعيمي محققة زمناً وقدره 5:58:2 دقائق، فيما كان التحدي في الشوط الثامن للجعدان من نصيب «مداهم» لبدر سالم الوهيبي في زمن وقدره 5:56:0 دقائق.

حسم

وجاء الحسم في تاسع أشواط الأبكار بواسطة «روعة» لمالكها سلطان خليفه الدرمكي ونال «الغزال» لغانم المنصوري ناموس الشوط العاشر وكسبت «تكريم» لحمود الغفيلي ناموس الشوط 11 للأبكار، وفازت «شموع» لسلطان بالرشيد بناموس الشوط الأخير والمخصص للحقاقة الجعدان..

تحديات

أقيمت صباح أمس تحديات سن اللقايا «يصفرن اليذاع»، لمسافة 4 كم، وذهب الناموس في الشوط الرئيسي للأبكار لـ «دمعة» المملوكة لعلي عبيد بالرشيد اجتبي وسجلت 5:58:9 دقائق، وكسب «مناور» لناصر سعيد الوهيبي تحدي الجعدان في الشوط الرئيسي بزمن وقدره 5:57:9 دقائق، وجاءت «غارة» لحمد عتيق محمد العميمي على رأس الأبكار في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 5:56:9 دقائق، وسجل «رعد» لمظفر محمد خموشة العامري التوقيت الأفضل من خلال حصوله على صدارة الجعدان في الشوط الرابع بزمن وقدره 5:54:1 دقائق.

وقدم حمد اليبهوني «زعفرانة» على رأس اللقايا الأبكار في الشوط الخامس بتوقيت بلغ 6:00:6 دقائق، وكسب «مترو» لمنصور الخييلي ناموس الشوط السادس للجعدان، ونالت «الوثبة» بشعار سالم العامري ناموس الشوط السابع للأبكار وحقق «الطاغي» لنايف القبيسي صدارة الشوط الثامن للجعدان.

نتائج

كسبت «متعبة» لحمد سهيل العامري ناموس الشوط التاسع تحديات سن اللقايا بزمن 5:58:9 دقائق، وأهدى «جالط» مالكه علي الوهيبي صدارة الشوط العاشر للجعدان في توقيت وقدره 6:00:0 دقائق، ووصلت «راهية» لخط النهاية في زمن وقدره 6:00:0 دقائق لتهدي مالكها الدحبة قنازل حمرور العامري ناموس الشوط الحادي عشر للأبكار، وكان ختام التحديات من نصيب «غازية» لسيف مطر حمد الشامسي والتي وصلت لنقطة الحسم في توقيت بلغ 6:06:0 دقائق.