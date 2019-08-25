افتتاح بطولة العالم للجودو في طوكيو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفتتح في العاشرة من صباح اليوم بتوقيت اليابان في مدينة نيبون بودوكان منافسات بطولة العالم للجودو، التي تستمر حتى أول سبتمبر المقبل بمشاركة 841 لاعباً ولاعبة من 147 دولة من بينها 14 دولة عربية في مقدمتها منتخب دولة الإمارات الذي يفتتح مشاركاته اليوم في منافسات الفردي للرجال والسيدات والمختلط التي تقام لأول مرة بمشاركة 15 دولة، وقد أسفرت القرعة التي جرت أمس عن مواجهة اللاعبة ميثاء النيادي في وزن تحت 57 كغم للاعبة البلغارية غولير، ويلعب فيكتور في وزن تحت 73 كغم ضد اللاعب إليغا، فيما يواجه ايفان في وزن تحت 100 كغم منافسه البرازيلي بوزا كيني.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو بعثة منتخبنا خلال اتصاله برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو على ضرورة المشاركة الإيجابية في البطولة التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وتضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم مع بذل الجهد للخروج بنتائج مثمرة والسعي للفوز بإحدى الميداليات الملونة مع الاستفادة القصوى بالاحتكاك مع الخبرات الدولية المشاركة، وبذل أقصى الجهود من أجل رفع علم الإمارات عالياً في البطولة.

كما طالب بن ثعلوب توجيه الدعوة للمنتخبات الكبرى البارزة، للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة «التسامح» جراند سلام للجودو، التي تحتضنها الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل.