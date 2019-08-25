العصيمي يحضر افتتاح الألعاب البارالمبية الصينية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفتتح اليوم في مدينة تيانجين دورة الألعاب البارالمبية الصينية، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي من الجنسين من مختلف الفئات «الحركية والذهبية»، يتنافسون في 12 رياضة، أبرزها ألعاب القوى، السباحة، كرة القدم، كرة الجرس، الجودو، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الشطرنج، وكرة السلة للإعاقة السمعية، ويلقي ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية كلمة في حفل الافتتاح، كما يحضر عدد من الاجتماعات لمناقشة التعاون بين اللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الصينية، كما يشارك في اجتماع مع اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة إقامتها في مدينة هانغزو الصينية في 2020 .

وأكد العصيمي، سعيه لإبراز الجهود الإماراتية في مجال دعم أصحاب الهمم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية أبوية في كل مجالات الحياة لتمكينهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتأكيد دورهم كعنصر فاعل في المجتمع، وأشار إلى انه سيقوم بالاطلاع على أحدث الترتيبات التنظيمية في مجال الدورات الرياضية لأصحاب الهمم.