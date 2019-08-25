«أبوظبي 35» يدافع عن صدارة «فورمولا 2» بإيطاليا اليوم

المصدر: برينديزي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم السباق الرئيسي والختامي من الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق «فورمولا 2» المقام على ساحل برينديزي بإيطاليا بمشاركة 20 زورقاً، وتتجه الأنظار إلى فريق أبوظبي متصدر الترتيب العام برصيد 35 نقطة، عن طريق زورقه 35 بقيادة راشد القمزي، كما يشارك زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير، وحرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على الاطمئنان على استعداد فريق أبوظبي قبل انطلاق المنافسة، وشد سموه من أزر المتسابقين وجميع أفراد البعثة وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم كي يكونوا دائماً المرآة التي تعكس الإمكانات والقدرات الأفضل للرياضة البحرية الإماراتية.

وصافة

يأتي في وصافة الترتيب زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندينبريجن ورصيده 21 نقطة، يليه زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، ويحل في المركز الرابع زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 16 نقطة، في حين يأتي خامساً زورق السويدي دانييل سيجينمارك برصيد 15 نقطة، ويأتي خلفه في الوصافة زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندينبريجن ورصيده 21 نقطة، وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، ويحل في المركز الرابع زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 16 نقطة، في حين يأتي خامساً زورق السويدي دانييل سيجينمارك برصيد 15 نقطة.

ويحظى صاحب المركز الأول في السباق بـ 20 نقطة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 نقطة، والثالث 12 نقطة، والرابع 9 نقاط، والخامس 7 نقاط، والسادس 5 نقاط، وحتى المركز العاشر نقطة واحدة.

ويبلغ طول مسار السباق 1650 متراً على امتداد ساحل برينديزي والبحر الأدرياتي، وكان العدد الأقصى للمشاركة في المواسم الخمسة الماضية 18 زورقاً، وتم زيادة العدد بناءً على طلب الاتحاد الإيطالي للرياضات البحرية مستضيف البطولة، وتقام قبل السباق الرئيسي دورة استعراضية للزوارق المشاركة، كما يقام سباق للزوارق المتأخرة في سباق أفضل زمن لإكمال عقد الزوارق الـ20.

ثقة

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، استعداد الفريق للمشاركة وثقته في الإعداد والتجهيز الذي قام به الطاقم الفني بقيادة كابليني مدرب الفريق، وأشار إلى أن الثقة كبيرة في أبطال الفريق والقادرين على تجاوز أي عقبة فنية والتعامل معها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن الهدف الاستمرار في صدارة الترتيب العام.

نصائح

عقد المدرب كابليني اجتماعاً، أمس، مع المتسابقين لعرض مسار السباق وقدم نصائحه لهم، فيما أكد راشد الطاير قائد زورق أبوظبي، أن الصعوبة الأكبر اليوم تتمثل في نقطة الانطلاقة الأولى والتي عانى منها في الجولة الماضية عندما تم شطب دورة كاملة منه بسبب تزاحم الزوارق عند بوابة الالتفاف وقال لا أريد تكرار الخطأ.