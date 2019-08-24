موسم السلة يبدأ 11 سبتمبر ببطولة كأس الاتحاد

المصدر: دبي- ياسر قاسم

اعتمد اتحاد كرة السلة موعد انطلاقة الموسم، وستكون البداية ببطولة كأس الاتحاد ابتداءً من 11 سبتمبر حتى التاسع من أكتوبر المقبلين بمشاركة 10 فرق وتشارك لأول مرة في المسابقة فرق العين، الجزيرة، الظفرة والوحدة وتم توزيع الفرق العشرة على مجموعتين وفقاً لنتائج موسم 2017-2018، وضمت المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي، النصر، بني ياس، الوحدة والجزيرة فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الوصل، الشارقة، العين، الظفرة والبطائح.

ويقام دوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول للخامس في كل مجموعة على ان يستضيف كل فريق واحدة من جولات الدور التمهيدي وتلعب المنافسة بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني للرجال وتتأهل 4 فرق من كل مجموعة لتشكيل الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج الخاسر على ملاعب محايدة ويستمر نفس النظام حتى نهاية البطولة ويسمح بمشاركة اللاعبين غير المواطنين ويتم تسجيل 8 لاعبين مواطنين في قائمة المباراة و4 من من غير المواطنين على ان يشارك في الملعب 4 مواطنين ولاعب واحد من الفئة الأخرى.

برنامج المباريات

تنطلق بطولة كأس الاتحاد يوم الأربعاء 11 سبتمبر بمواجهتين على صالة نادي الجزيرة لفرق المجموعة الأولى بين بني ياس والجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي، وفي اليوم التالي تقام مباراتين للمجموعة الثانية بصالة نادي الظفرة بين البطائح والشارقة، الظفرة والعين وسيكون فريقا النصر والوصل في الراحة خلال الجولة الأولى وتستمر مباريات الدور التمهيدي حتى 30 سبتمبر، فيما مراحل خروج الخاسر يوم الخميس 3 أكتوبر بإقامة 4 مباريات مجموع مواجهات الدور ربع النهائي بين متصدر كل مجموعة مع الرابع والثاني مع الثالث، تليها يوم الاحد 6 أكتوبر 5 مواجهات، 3 منها لتحديد المراكز من الخامس للعاشر ومباراتين للدور نصف النهائي على ان تختتم البطولة يوم الأربعاء 9 أكتوبر وتقام فيه 4 مباريات، 3 منها لتحديد المراكز ومباراة حسم اللقب، وسيتم تحديد ملاعب مباريات خروج الخاسر لاحقاً بعد التعرف على ترتيب الفرق في الدور التمهيدي نظراً لإقامة المباريات في ملاعب محايدة.

وكان ترتيب الفرق الأربعة في نفس المسابقة الموسم الماضي النصر في المركز الأول يليه الوصل ثم الشارقة ثالثاً وبني ياس رابعاً.