بعثة الثقة لأصحاب الهمم تغادر إلى فرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر أمس فريق نادي الثقة لأصحاب الهمم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وذلك في إطار ختام برنامج التدريب الصيفي والمعسكرات الأوروبية ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات الدولية المقبلة، وأهمها ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان سبتمبر المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في شهر نوفمبر المقبل.

تضم بعثة نادي الثقة لأصحاب الهمم المشاركة في البطولة أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي للنادي رئيساً للبعثة، ومحمد بالخير مدرباً، وساجان توان مدرباً مساعداً، إضافة إلى اللاعبين: البطل العالمي بدر عباس، وأحمد الحوسني ويحيى البلوشي، ومحمد شعبان أخصائي العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم،: إن إدارة النادي تضع ثقة كبيرة في فرسان الإرادة من أبطال النادي في مواصلة الإنجازات التي حققها أبطالنا في المحافل الدولية، مؤكداً أهمية المشاركة في المعسكرات والبطولات الدولية التي يشارك بها أفضل لاعبي العالم، والتي تهدف إلى صقل خبرات لاعبينا والنابعة من استراتيجية النادي في توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبطالنا، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والفنية في وضع الخطط والبرامج الناجحة التي تحقق الهدف المنشود.

برنامج

وقال أحمد سالم المظلوم السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة لأصحاب الهمم، إن إدارة النادي وضعت برنامج إعداد قوياً لأبطال النادي الذين نحمل معهم آمالاً وطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز خلال البطولات المقبلة لمواصلة المكتسبات الكبيرة التي حققها أبطالنا في كل المنافسات الدولية، مؤكداً أن إدارة النادي وفرت كل وسائل الدعم والرعاية لهؤلاء الأبطال ثقة منها بإمكانات وقدرات لاعبينا، وأكد المظلوم أن هذه البطولة خير ختام للبرنامج الصيفي الذي شمل معسكرات تدريبية في ألمانيا بالمشاركة مع المنتخب الألماني ومعسكراً في سويسرا ومشاركة الشباب في بطولة العالم للشباب وتحقيق نتائج أكثر من رائعة.

نتائج

وأشار محمد بالخير، مدرب الفريق، إلى أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد من أجل الوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مؤكداً نجاح البرنامج التدريبي المحلي للفريق والمشاركة في الملتقيات الدولية بالدولة والألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بالشارقة، ثم المعسكر السويسري، وتحقيق نتائج وأرقام جديدة في ماراثون لندن الدولي، ثم المشاركة في معسكر مشترك مع الفريق الألماني، وختاماً المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في فرنسا التي تعتبر محطة قوية لقياس مدى التقدم.