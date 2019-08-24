«فيكتوري تيم» و«أبوظبي» جاهزان لـ«فورمولا2»

المصدر: دبي وأبوظبي - البيان الرياضي

تتجه بوصلة سفراء رياضة الإمارات للزوارق اليوم وغداً صوب مدينة برينديزي الإيطالية التي تحتضن منافسات جائزة ايطاليا الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 2 والتي تمثل الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019، ويتقدم المشاركين من الإمارات زوارق فريق الفيكتوري بقيادة محمد المنصوري وأحمد الفهيم وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرغن، وزوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير، وترتفع الحظوظ الإماراتية للأعلى مع مشاركة خمسة زوارق من الإمارات تنافس وبقوة على المراكز الأولى في البطولة، ويأتي في المقدمة زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي الصغير حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 35 نقطة، ويلاحقه في المركز الثاني زورق الشارقة بقيادة فرديناند ورصيده 21 نقطة.

وتشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة العالمية عبر الزورقين فيكتوري 27 بقيادة بطلنا الشاب منصور المنصوري وفيكتوري 4 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم واللذين ظهرا سوياً في الجولتين الأولى بلاتفيا والثانية في النرويج حيث يطمحان معاً للمنافسة بقوة في البطولة العالمية التي تجمع أكثر من 20 زورقاً.

واكتمل في مدينة برينديزي الإيطالية يوم أمس وصول عقد المشاركين ونجوم فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري تيم الذي شرع فور الوصول في تجهيز الزورقين لخوض أولى مراحل الحدث اليوم مع إقامة التجارب الرسمية في الفترة الصباحية ثم تصفيات سباق أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس يوم غد - الأحد - حيث تقام تصفيات الزمن كالعادة على ثلاث مراحل وصولاً لأفضل عشرة زوارق في المرحلة الحاسمة.

ويأمل الثنائي المنصوري والفهيم اليوم تحقيق نتائج متميزة وزمن جيد ليضعا أقدامهما بين الكبار في انطلاقة السباق الرئيس يوم غد الأحد ومن ثم المنافسة على المراكز الأولى في الجولة الثالثة.

ويحمل الثنائي المنصوري قائد زورق فيكتوري ٢٧ والفهيم قائد زورق فيكتوري ٤ الدافع الكبير لوضع بصمة في البطولة العالمية وتحقيق أولى النقاط في رصيدهما يوم غد الأحد ولكن قبل ذلك عليهما التألق اليوم وإثبات قدراتهما من خلال اجتياز المرحلة الصعبة في سباق الزمن اليوم السبت ثم السباق الرئيس غداً الأحد.

وعبر أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري ٤ عن امتنانه لمؤسسة الفيكتوري تيم ومجلس الإدارة برئاسة حريز المر محمد بن حريز على الاهتمام والدعم الذي يجده الفريق والمتسابقون مؤكداً أنه وزميله منصور المنصوري يتطلعان بقوة إلى تحقيق أفضل النتائج ووضع بصمة على خارطة المنافسة.

وأوضح الفهيم أن منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا ٢) تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية والتي تجمع أفضل المتسابقين في رياضة الزوارق السريعة عالمياً حيث يظهر ذلك في العدد الكبير للزوارق والفرق منوهاً إلى أنه ومنذ ظهوره الأول في لاتفيا عانى كثيراً الحظ العاثر لتعرض زورقه للعديد من المواقف التي أثرت بصورة مباشرة في المشاركات.

استعداد

بينما استعد فريق أبوظبي متصدر البطولة لتحدي السرعة والزمن الأفضل في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق فورمولا 2 والتي تشهد مشاركة كبيرة وضخمة من الأبطال في هذه الرياضة.

وتنطلق المنافسة اليوم مع سباق وتحدي أفضل زمن والذي يحاول من خلاله المتسابقون الوصول إلى الأرقام الأفضل في مسار السباق من أجل انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس غداً، وتشتعل المنافسة اليوم في ظل الرغبة والحماس لدى المحترفين من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل في مسار السباق، ومن المقرر أن يكون هناك اليوم تصفيات مختلفة تبدأ بتقسيم الزوارق إلى ثلاث مجموعات، يتأهل من كل مجموعة أفضل خمسة زوارق للتصفية التالية، وبعدها يتأهل من الزوارق الخمسة عشر عشرة زوارق للتصفية النهائية، والتي يقوم من خلالها كل زورق بالالتفاف وحده في المسار ولدورتين فقط كي يتم فرز الأرقام في ختام هذه التصفية وتحديد أصحاب المراكز الأولى من خلال الزمن وأيضاً اصطفافة السباق الرئيس يوم غد.

ويدخل متصدر البطولة هذه الجولة متسلحاً بتجهيز وتحضير قوي برز من خلال التدريبات والتمارين التي خضع لها الأبطال قبل انطلاق الجولة، إضافة أيضاً إلى استخدام أكثر من إعداد للوصول للخطة الفنية الأفضل من أجل خوض الجولة، وكان الطاقم الفني قد بدأ العمل على زوارق الفريق مبكراً من أجل ضمان حظوظ أفضل في هذه الجولة، من جهته أكد الأسطورة جيدو كابليني مدرب فريق أبوظبي حساسية هذه المرحلة من البطولة والجولة الثالثة وأهمية ألا يكون المتسابقون تحت أي ضغوط وقال: يجب أن تتم تهيئة الأجواء للمتسابقين بشكل مناسب قبل المشاركة وقبل الدخول في غمار السباق، وخاصة أن أحد محترفي الفريق في صدارة الترتيب العام حالياً وهو ما قد يضعه تحت بعض الضغوط أحياناً، مهمتنا أن نتأكد من تخفيف هذه الضغوط وإيجاد أفضل ظروف للمتسابق من أجل المشاركة، وأضاف كابليني: لا ننسى أن المتسابق يقضي يوماً طويلاً بين التجارب والسباق في الزورق وبالتالي يكون معرضاً للضغوط والمطالبة بأن يحرز أفضل النتائج، ولا أتوقف في فريق أبوظبي عن التوجيه وتقديم النصائح الأمثل من أجل أن أضمن من متسابقي تفادي الضغوط والوصول إلى النتائج المرجوة.

أهمية

وشدد كابليني أهمية أن تحقق الزوارق اليوم أزمنة متقدمة حتى يكون لها حظوظ أوفر في السباق الرئيس يوم غد وقال: أنا واثق بقدرات متسابقي فريق أبوظبي وهم دائماً الأفضل كما نشاهد في مختلف المشاركات، وكل التوفيق أيضاً لممثلي الإمارات والمشاركين من خلال المنافسة.

وعن سرعات الزوارق أكد كابليني: طبيعة المسار وسرعة الزوارق قد تتيح لها أن تكسر حاجز مئتي كيلو متر في الساعة.

صعوبة

أكد ناصر الظاهري (راديو مان راشد القمزي عبر المنافسة وصاحب الأداء المتواصل مع زميله من على بر السباق) أن جولات وسباقات البطولة أصبحت تزداد صعوبة، وخاصة أن المرحلة لا تحتمل خسارة أي نقطة، وأيضاً تتطلب من المتصدر التركيز العالي والابتعاد عن الأخطاء. وقال: وصلت البطولة إلى مرحلة متقدمة ويجب أن ينصب تركيزنا على محاولة الوصول للأداء الأمثل، ونريد أن نحقق لقب البطولة الذي أحرزناه المرة الأولى 2017.