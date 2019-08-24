كيربر تخوض «فلاشينغ ميدوز» بلا مدرب

المصدر: نيويورك - د ب ا

أبدت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، حالة من الهدوء والتمهل في اختيار مدرب جديد لها، وألمحت إلى أنها ربما لا تتعاقد مع مدرب قبل نهاية الموسم الجاري، وأكدت قبل انطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» بعد غد في نيويورك أنها ستخوض البطولة التي تعد، رابعة بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، بدون مدرب، وذلك بعد إنهاء العمل مع مدربها السابق راينر شوتلر إثر خروجها المبكر من بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وبعد وداع منافسات ويمبلدون، شاركت كيربر في عدد من البطولات بدون مدرب، ورغم أنها لم تحقق النجاح وحدها، أكدت أنها لن تتعجل في التعاقد مع مدرب جديد، وقالت «يمكنني تخيل المشاركة بدون مدرب حتى نهاية الموسم الجاري».

وتستهل كيربر مشوارها في «فلاشينغ ميدوز» بلقاء الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في الدور الأول، وأبدت حماسا إزاء خوض التحدي رغم حقيقة أنها لم تحقق أي انتصار منذ الخروج من ويمبلدون، وقالت «تتويجي باللقب في 2016 واحداً من أفضل اللحظات بمسيرتي».