اليوم تتويج بطل «الإمارات للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال بنادي الشارقة للشطرنج، بمباريات الجولة التاسعة والأخيرة، يعقبها حفل الختام وتتويج البطل.

ويتصدر البطولة عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، برصيد 6.5 نقاط، حيث حقق 6 انتصارات وتعادلاً واحداً، ويطارده عمر نعمان لاعب نادي الشارقة للشطرنج برصيد 6 نقاط.

ويأتي في المركز الثالث جاسم الحوار لاعب الشارقة برصيد 5.5 نقاط، وفي المركز الرابع برصيد 4 نقاط، يتساوى سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج وأحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج، ويتساوى 6 لاعبين في المركز الخامس برصيد 3.5 نقاط، هم سيف أحمد وعبد الرحمن سالم وحمد عصام وحمد بدر «الشارقة»، وإبراهيم سلطان وخليفة عيسى «دبي».