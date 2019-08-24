كيتل يعتزل واصفاً الدراجات بـ«التعذيب»

المصدر: برلين - ا ف ب

أعلن الدراج الألماني مارسيل كيتل اعتزاله رياضة الدراجات الهوائية بشكل نهائي، مؤكدا أنه فقد الحافز لـ «تعذيب نفسه» في منافسات الرياضة التي توقف عن مزاولتها بشكل مؤقت في وقت سابق هذا العام.

وتراجع أداء الدراج البالغ من العمر حاليا 31 عاما، بشكل كبير منذ العام 2017، ما دفعه إلى التوقف في 2019 عن المشاركة في السباقات مع فريقه كاتوشا-ألبيسين، قبل أن يعلن اعتزاله النهائي

وقال مارسيل كيتل، الفائز بـ14 مرحلة في طواف فرنسا، خمس منها في العام 2017، «فقدت كل حافز لمواصلة تعذيب نفسي على دراجة هوائية».

واكد أنه لم يشعر بالراحة مع الفريق السويسري الذي انضم إلى صفوفه في أغسطس 2017، وأوضح أن فترة التوقف التي بدأها هذا العام جعلته يدرك الآثار السلبية للمنافسات على حياته الخاصة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال.

وأشار إلى أنه لا وقت للعائلة والأصدقاء، لم أعد أرغب في رؤية ابني يكبر عبر«سكايب».