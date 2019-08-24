خسارة ثالثة لشباب السلة في البطولة الخليجية

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

خسر المنتخب الوطني للشباب للمرة الثالثة في البطولة الخليجية لكرة السلة لمنتخبات تحت 18 عاماً، أول من أمس، أمام الكويت بفارق نقطتين «74-76» لحساب الجولة الثالثة من البطولة المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة وتختتم غداً الأحد، والتي تؤهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى كأس آسيا 2020.

وأحكم المنتخب الكويتي قبضته على نتيجة الشوط الأول بفارق خمس نقاط «40-35»، قبل أن يتمكن المنتخب الوطني من تقليص الفارق إلى نقطتين مع نهاية الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه «21-18»، فيما انتهى الربع الرابع بالتعادل «18-18».

ويدخل المنتخب اليوم آخر محطات الراحة في البطولة الخليجية، قبل أن يواجه غداً متصدر البطولة وصاحب الضيافة المنتخب البحريني في مهمة صعبة للأبيض، وكان منتخب الشباب تعرض للخسارة الأولى أمام سلطنة عمان بنتيجة «56-62»، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي بفارق 11 نقطة «51-62»، ليفقد المنتخب فرصة بلوغ العرس الآسيوي والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لكأس آسيا.