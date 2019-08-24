كولمان يواجه خطر الإيقاف لخرقه قواعد المنشطات

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

يواجه نجم ألعاب القوى الأمريكية كريستيان كولمان خطر الإيقاف لسنتين لعدم تحديد مكانه ثلاث مرات في سنة لمراقبي المنشطات، بحسب ما ذكرت تقارير عدة أول من أمس.

وفشل كولمان (23 عاماً)، أسرع رجل في العالم في سباق 100م هذه السنة والمرشح بقوة لنيل اللقب العالمي في الدوحة الشهر المقبل، في تحديد موقعه قبل ثلاثة فحوص منفصلة في الأشهر الـ12 الأخيرة. وأشارت صحيفتا «دايلي مايل» و«ذي تايمز» البريطانيتان أن كولمان الذي أتى انسحابه متأخراً من لقاء برمنغهام الماسي بعد غدٍ، سيعترض على إحدى حالات الغياب المزعومة.

ووفقاً لقواعد مكافحة المنشطات المعترف بها دولياً، يتعين على الرياضيين تحديد مكانهم بدقة لمراقبي المنشطات قبل 90 يوماً من أجل تسهيل إجراء الاختبارات خارج المنافسة.

ويتم التعامل مع الرياضيين الذين يفشلون في الظهور لثلاثة اختبارات للعقاقير على غرار الرياضيين الذين يرسبون في اختبار المنشطات ويواجهون إيقافاً تلقائياً.

وبحال إيقاف كولمان، ستتعرض «أم الألعاب» لنكسة أخرى بعد فضيحة التنشط الممنهج في روسيا.