الزرعوني: الذهبية القاريّة الهدف المقبل لطاولة الإمارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لمرحلة تحت 21 سنة إنجازاً تاريخياً بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، التي اختُتمت منذ أيام قليلة في العاصمة الأردنية عمان، بعد حصوله على المركز الأول عقب تحقيقه العلامة الكاملة في منافسات البطولة، كما حصد منتخبنا الوطني فئة 18 سنة الميدالية الفضية، بعد أن حل بالمركز الثاني في الترتيب العام.

وأكد حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة رئيس بعثة منتخبنا في بطولة غرب آسيا، أن النتيجة التاريخية التي حققها منتخبنا دليل على نجاح الاتحاد، وتتوافق مع خطة وبرنامج عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية، وقال: نحن نركز الآن على منتخب تحت 21 سنة، والذي بدأنا معه من مرحلة تحت 15 سنة، وحققنا نتائج جيدة، ثم تمّ تصعيد اللاعبين إلى مرحلة تحت 18 سنة، وصولاً إلى المرحلة الحالية تحت 21 سنة.

الهدف المقبل

وأضاف: هدفنا القادم الحصول على ذهبية بطولة آسيا في النهائيات المقررة في إندونيسيا خلال سبتمبر المقبل، سواء للفرق أو في الفردي، بعد أن قدم منتخبنا مباريات قوية في مشواره ببطولة غرب آسيا وصولاً إلى المواجهة النهائية أمام منتخب البحرين، والتي انتهت جميع مبارياتها بنتيجة واحدة 3-2، مما يشير إلى مدى قوة المواجهة والبطولة، كما قدم منتخب تحت 18 سنة نتائج قوية ورائعة، فيما تمكن منتخب تحت 12 سنة من الوصول إلى الدور نصف النهائي، رغم ما يضمه الفريق من لاعبين يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب الوطني في بطولة كبيرة مثل غرب آسيا.

تصاعد مستمر

وأكمل الزرعوني: «النتائج التي حققتها منتخباتنا الوطنية تؤكد أن عمل اتحاد كرة الطاولة في تصاعد مستمر، ولدينا خطة مستقبلية يتم تطبيقها منذ سنوات طويلة، وهدفنا المقبل المشاركة بمنتخب تحت 21 سنة في البطولة الآسيوية للرجال المقررة في إندونيسيا الشهر المقبل، والتي تم الاستعداد لها من خلال إعداد ومعسكرات طويلة تضمنت معسكراً داخلياً لمدة شهر، وآخر خارجياً لمدة أسبوع في الصين، ونتطلع إلى تقديم مستوى جيد في البطولة القارية، التي يعتبرها خبراء اللعبة أقوى من بطولات العالم».

تميز لاعبي «العميد»

والجدير بالذكر أن لاعب النصر عيسى البلوشي كان له دور بارز في تحقيق كلا الإنجازين، حيث شارك ضمن صفوف المنتخب الوطني لفئة تحت 21 سنة في حصد الميدالية الذهبية، بجانب مشاركته وزميله في النادي زبير هاشم مع منتخب الناشئين تحت 18 سنة في تحقيق الميدالية الفضية، وشهدت فئة الأشبال مشاركة الثلاثي النصراوي محمد صادق وعبد الله صادق وعلي صادق، ضمن صفوف منتخبنا الوطني تحت 12 سنة، والذي لم يحالفه الحظ في التتويج بإحدى ميداليات فئة الأشبال، وتأتي هذه المشاركة المتميزة للاعبي «العميد» مع منتخباتنا الوطنية، لتؤكد تميز نادي النصر في لعبة تنس الطاولة، نظراً للدعم الكبير الذي تقدمه شركة الألعاب الجماعية للألعاب المختلفة بالنادي، رغبة في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في جميع الأنشطة الرياضية.

قائمة الشرف

ضمت قائمة الشرف لمنتخبينا الوطنيين الفائزين بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة كلاً من عبد الله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد وعيسى البلوشي وزبير هاشم في منتخب تحت 21 سنة، وشارك عيسى وزبير مع اللاعبين محمد محمود وعلي صادق في منتخب تحت 18 سنة.