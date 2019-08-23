التميمي مرشح الإمارات يفوز بالتزكية في «دولي» الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفظ ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، لدورة رابعة تنتهي في 2023، وجاء فوزه بالتزكية في دورة الاتحاد الجديدة، برئاسة المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، الذي فاز بدوره بثقة الجمعية العمومية التي انعقدت، أول من أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو، على هامش بطولة العالم للجودو التي تنطلق منافساتها بمدينة نيبون بودوكان اليابانية اعتباراً من بعد غد، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبنا الوطني، الذي يضم لاعبين ولاعبة، وسط مشاركة 860 لاعباً ولاعبة من 149 دولة من بينها 14 دولة عربية، وبفوزه بالتزكية يضيف ناصر التميمي إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات وقد تلقى عقب فوزه تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مؤكداً أن ثقة الجمعية العمومية مجدداً بفوز ممثل رياضة الإمارات يضاف لسجل شباب دولة الإمارات الحافل في مختلف المجالات الرياضية الخارجية، وأن الكوادر الإماراتية الرياضية قادرة على النجاح والتميز بل والتفوق في مختلف ضروب الرياضة القارية والعالمية، وأن فوز التميمي بالتزكية في هذا المحفل الرياضي يمثل الكثير لرياضة الإمارات، والذي يمثل دعماً للجودو الإماراتي الذي قدم الكثير من الكوادر الوطنية، التي تشغل مناصب دولية وعربية رفيعة، وأعرب التميمي عن شكره وتقديره لمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، لدعمه المستمر والمتواصل وتحفيزه لمسؤولي الاتحاد بشكل عام وله بشكل خاص، مؤكداً أن تجديد الثقة بعضويته في الاتحاد الدولي للجودو، يضاف لإنجازات الوطن الغالي.