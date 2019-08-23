الوصل يحتفل بالسبّاحة الذهبية سارة الأجنف

المصدر: دبي- فائز بجبوج

هنأ راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، سباّحة النادي الذهبية التونسية المقيمة سارة الأجنف، مشيداً بإنجازها اللافت في البطولة الدولية المفتوحة للسباحة «الماستر»، التي اختتمت مؤخراً في كوريا الجنوبية، وحصولها على خمس ميداليات منها 4 ذهبيات وبرونزية، جاء ذلك خلال استقبال السباحة الأجنف، مساء أول من أمس، في استاد النادي، بحضور الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحميد يوسف مدير الفريق، وحرص الجميع على مصافحة اللاعبة وتهنئتها وأخذ عدد من اللقطات معها، ومنهم المحترفان فابيو ليما وويلتون سواريز.

استقبال بالورود

وبالورود الزاهية والتهاني والتبريكات، استقبلت أسرة نادي الوصل، السباحة الذهبية، سارة الأجنف، لدى عودتها، صباح أول من أمس، عبر مطار دبي الدولي، محملة بالميداليات الخمس، التي حصدتها في البطولة الدولية للسباحة المفتوحة، التي احتضنتها كوريا الجنوبية، من 8 - 18 أغسطس الجاري، وكان في استقبالها، محمد علي عامر المدير التنفيذي لنادي الوصل وعبد الواحد محمود مدير فرق السباحة والإداري خليفة إبراهيم، وأسرة السباحة بقيادة المدرب العام والمخضرم محمد حسن الى جانب العديد من المسؤولين ولجنة الألعاب الفردية بالقلعة الصفراء، تقديراً لـ«فراشة زعبيل»، التي سجلت إنجازاً جديداً يحسب للرياضة الإماراتية بوجه عام، ونادي الوصل التابعة له، والذي رشحها لتمثيله، ووفر لها كل إمكانات النجاح، وكانت عند حسن الظن بها، بعد أن نالت أربع ذهبيات في سباحة المياه المفتوحة 3000م، و100م صدر، و200 م متنوع، و200 م صدر، بالإضافة للميدالية البرونزية في سباحة 400 م متنوع، هذا إلى جانب تحقيقها الزمن الأسرع في البطولة خلال منافسات سباحة 100 صدر.

دعم الإدارة

ونقل محمد العامري تهاني وتحيات وتقدير راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكل عشاق القلعة الصفراء للبطلة سارة الأجنف، لما حققته من إنجازات مشرفة في هذا المحفل الدولي الرياضي الكبير، وأكد عامر مواصلة الدعم والاهتمام الكبيرين للبطلة كما هو الحال لبقية أبناء النادي على مستوى الفرق الرياضية الجماعية والفردية، وأوضح أن ترشيح النادي للاعبة سارة للمشاركة في هذه البطولة الدولية، جاء للثقة الكبيرة في قدراتها، وخبراتها الواسعة التي تتمتع بها.

إهداء الإنجاز

وبمجرد وصولها، أهدت الإنجاز الكبير الذي سجلته في كوريا إلى القيادة الرشيدة، التي وفرت لأبنائها ولكل فئات شرائح المجتمع المقيمة على أرض الدولة كل سبل النجاح، وأكدت البطلة الذهبية أنها مثلت نادي الوصل بفئة المقيمين من الذين شملهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظة الله، والذي منح الفئات الأربع، المشاركة في جميع الأنشطة والبطولات في الأندية الرياضية بالدولة، وأن ما تحقق ثمرة هذا القرار الصائب والمميز والذي وصفته بالرائع، وأنه سيعود على الرياضة الإماراتية بالعديد من الفوائد مستقبلاً، وبالطبع أهدت الإنجاز الدولي أيضاً، إلى إدارة نادي الوصل، التي منحتها الثقة في تمثيل هذا الكيان الرياضي الكبير، كما أهدته إلى جماهير النادي وكل عشاق السباحة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ أو بسهولة ويسر، في ظل مشاركة أبرز اللاعبات الدوليات، وقالت إن هذا الإنجاز يحملها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على تلك المكتسبات الدولية، وإضافة المزيد خلال مشاركتها في البطولات المقبلة، ولم تغفل أن تشكر القائمين على إدارة اتحاد السباحة، في دعم جميع السباحين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يكفل لهم التطور والتفوق.

اهتمام كبير

أكد عبد الواحد محمود مدير فرق السباحة أن السباحة في النادي تحظى باهتمام كبير وسباحونا وبكل الفئات العمرية يسيطرون على معظم البطولات المحلية، ويتواجدون بشكل مميز ضمن المنتخبات الوطنية بكل فئاتها العمرية، وأشار إلى أن البطلة سارة تنتظرها بطولة آسيوية مقبلة ونأمل أن تضيف إنجازاً جديداً لدولتنا الحبيبة، وأكد في ختام حديثة أن البطلة سارة ستنال التقدير والتكريم الذي يتوافق مع حجم الإنجاز.