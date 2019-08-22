17 فعالية لبولو الحبتور في الموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية عن خطة نشاط الموسم الجديد 2019 /‏‏ 2020، والتي تنطلق في السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى السابع عشر من شهر أبريل من العام المقبل 2020، وتتضمن 17 فعالية رئيسية تتباين من حيث الهانديكاب لتمنح الفرصة لكافة محبي وعشاق اللعبة لممارستها وفق المستوى الذي ترغبه.

وينطلق الموسم بمباراة افتتاحية يوم 16 أكتوبر المقبل ثم كأس هيلوين من 25 من الشهر نفسه بهانديكاب 6 جول ويستمر حتى الأول من نوفمبر، ويقام بعدها دوري يشارك فيه المستوى من 4 إلى 6 جول، وبالتزامن تقام بطولة السيدات.

وبطولة تحدي الحبتور السابعة، وأما بطولة اليوم الوطني الـ 47 للدولة تنطلق 20 نوفمبر وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، وتشهد الفترة بين 4 - 13 ديسمبر المقبل، بطولة كأس وينستون تشرشل والبطولتين بهانديكاب من 8 إلى 10 جول.ويستهل العام الجديد 2020، ببطولة محلية بهانديكاب من 4 إلى 6 جول، تقام من 10 - 17 يناير المقبل، وأما البطولة الأبرز، وهي كأس دبي الذهبية، (الهاي جول) هانديكاب 18 جول، وتقام من 4 -21 فبراير، وفي 27 من الشهر نفسه يقام كأس اليوم البريطاني، وأما ختام الموسم، سيكون ببطولة محلية تنطلق من 12 - 17 أبريل المقبل بهانديكاب 4 إلى 6 جول.