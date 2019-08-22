بن ثعلوب يطمئن على بعثة منتخب الجودو في طوكيو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو على سلامة وصول بعثة منتخبنا الوطني للجودو للعاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة العالم، التي تنطلق من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، واطمأن على جاهزية المنتخب للمشاركة في كبرى بطولات الاتحاد الدولي.

والتي تشهد مشاركة 860 لاعباً ولاعبة من 149 دولة من بينها 14 دولة عربية، يتنافسون في 7 أوزان على مستوى الرجال والسيدات، وهناك 14 ميدالية ذهبية و14 فضية و28 ميدالية برونزية تنتظر الأبطال، في ختام البطولة، وحث رئيس الاتحاد البعثة التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، بضرورة المشاركة الإيجابية وسط أبرز لاعبي ولاعبات العالم، آملاً تحقيق نتائج تؤكد طفرة الجودو الإماراتي قبل استضافة النسخة 11 من بطولة «التسامح» غراند سلام أبوظبي في أكتوبر المقبل.