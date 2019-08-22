1500 لاعب في النصر يستعدون لـ 13 تحدياً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستعد نادي النصر بشكل مكثف ومختلف عن جميع أندية الدولة ترقباً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، فهو النادي الذي ينفرد بكونه يضم جميع الألعاب الرياضية داخل جدرانه، في سياسة ينتهجها منذ عقود طويلة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، بما تجعله الوجهة الأولى لجميع الفئات السنية لممارسة شتى الأنشطة وتأكيد دوره الرائد كملتقى رياضي ومجتمعي وثقافي، وهو ما تكشفه الإحصائيات بوجود أكثر من 1500 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات السنية والألعاب الرياضية منتسبين ويدافعون عن ألوان «الأزرق».

خلية نحل

وتحولت أروقة «العميد» إلى ما يشبه خلية النحل في الأيام الماضية مع تواصل التحضيرات من أجل حصاد غزير بعدما نجحت فرق الألعاب الرياضية والفردية من حصد 55 بطولة في الموسم الماضي، ليتجدد التحدي في 13 لعبة رياضية في نادي النصر، وهي:

كرة القدم، كرة السلة للرجال، كرة الطائرة، كرة اليد للرجال، ألعاب القوى، كرة الطاولة، الكاراتيه، الجوجيتسو، الدراجات، كرة قدم الصالات، السباحة، كرة السلة النسائية وكرة اليد النسائية، علماً أنه يمتلك أيضاً ملاعب تقام عليها تدريبات ومسابقات التنس الأرضي وغيرها من المنشآت التي يتصدرها بالمقام الأول استاد آل مكتوم بحلته الجديدة التي تضعه في صدارة المنشآت الرياضية على مستوى الدولة، وصالة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، متعدد الاستخدام لمختلف النشاطات الرياضية.

إحصائيات الفرق

وبحسب الإحصائيات التقديرية يزيد عدد المنتسبين لفرق النادي على أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، حيث تضم الألعاب الجماعية غير كرة القدم، نحو 493 لاعباً ولاعبة، ويتواجد 273 لاعباً في الألعاب الفردية، كما يدعم النادي المشاركة النسائية وتمكين المرأة، فيضم قطاع كرة السلة النسوي 75 لاعبة من مختلف الأعمار، وكرة اليد 15 لاعبة والدراجات 5 والكاراتيه 27.

وحققت الألعاب الجماعية في الموسم الماضي 11 بطولة، منها 6 للعبة كرة السلة و3 بطولات لكرة الطائرة، وبطولتان لكرة اليد، إلى جانب عدد كبير من البطولات في الدراجات وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه، إلى جانب 107 ميداليات ملونة للألعاب الفردية في مختلف المنافسات مثل الجوجيتسو والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة وغيرها، بواقع 53 ميدالية ذهبية و25 فضية و29 برونزية.

أكاديمية الكرة

وفيما تتركز الأنظار على الفريق الأول لكرة القدم الذي يتواجد فيه مع فريق الرديف نحو أكثر من 50 لاعباً، فإن النشاط لا يتوقف داخل وخارج النادي بالنسبة لأكاديمية كرة القدم.

حيث يضم قطاع الناشئين ومدرسة الكرة 319 لاعباً، فيما تضم مراكز التدريب الخارجية ما يقترب من 400 لاعب، وتعد الأكاديمية ذات تأثير مهم على بناء لاعبي المستقبل وتحفيز الأجيال الصاعدة، حيث تتواصل جهود مشروع تحويل حدائق دبي إلى مراكز تدريب للاعبين الصغار بالتعاون مع بلدية دبي، بهدف تسهيل الأمر على اللاعبين وأولياء أمورهم والتنقيب عن المواهب الصاعدة.