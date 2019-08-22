يد العين إلى معسكر «الحمامات» استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يغادر الفريق الأول لكرة اليد بنادي العين، صباح اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، متوجهاً إلى مدينة الحمامات التونسية، لإقامة معسكر إعدادي خارجي، يمتد حتى 6 سبتمبر المقبل، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات مع الفرق التونسية، ويرأس البعثة العيناوية، صالح الشعيلي عضو مجلس إدارة شركة العين الرياضية للألعاب الجماعية، إلى جانب الجهاز الإداري والفني والطبي و16 لاعباً، ويأتي المعسكر استكمالاً لبرنامج إعداد الزعيم للموسم الرياضي الجديد 2019 /‏‏2020.

ويتطلع الفريق في قلعة الزعيم العيناوي لتقديم موسم جيد، يرقى للطموحات المنشودة، تستهدف التواجد بصورة أفضل عما قدمه في الموسم الماضي، وتقود المدرسة التونسية الفريق العيناوي عبر المدرب محمد علي أبو غزالة ومساعده يسري المازني، ويضم الفريق المحترف البوسني أساك أومير.

وسيدشن الزعيم مشواره بالموسم في 10 سبتمبر المقبل بمواجهة ديربي ساخنة مع فريق الجزيرة في انطلاقة بطولة الدوري.وقال صالح الشعيلي رئيس البعثة، إن الفريق بدأ استعداداته للموسم الجديد مع بداية الشهر الجاري، وأدى 6 حصص تدريبية أسبوعياً، بحضور عدد من اللاعبين القدامى أصحاب الخبرات.