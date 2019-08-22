فورمولا أبوظبي يدافع عن صدارة المونديال في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم إلى مدينة برينديسي في إيطاليا، لخوض الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.

والتي تقام للمرة الأولى في هذه المدينة، وتحدد يوم غد للفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، قبل الانتقال إلى سباق أفضل زمن يوم بعد غدٍ، ثم السباق الرئيسي يوم الأحد المقبل إعلاناً بختام الجولة، ويسعى فريق أبوظبي إلى الدفاع عن صدارته للترتيب العام للبطولة، حيث يتصدر المنافسة برصيد 35 نقطة عن طريق زورق 35 بقيادة راشد القمزي، ويأتي خلف القمزي في المركز الثاني زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربينجن حيث يمتلك 21 نقطة.

معنويات عالية

وتغادر البعثة برئاسة سالم الرميثي المدير التنفيذي للنادي، وتضم ناصر الظاهري وجمعة القبيسي «راديو مان» المتسابقين، بالإضافة إلى الطاقم الإداري، وكان متسابقو الفريق قد غادروا مبكراً إلى إيطاليا وقبل أيام من أجل المشاركة في معسكر تدريبي سريع وتمارين مكثفة على مسار مشابه للمسار، الذي سيقام من خلاله السباق.

وتبدو معنويات الفريق عالية في دخول غمار هذه الجولة، التي تعد منعطفاً رئيسياً في المنافسة على لقب البطولة، ويشارك فريق أبوظبي بأبطاله راشد القمزي على زورق 35 وراشد الطاير على زورق أبوظبي 36، وكانت الجولات الماضية قد شهدت تألقاً كبيراً من قبل الفريق.

حيث حل زورق 35 في المركز الأول في الجولة الافتتاحية، التي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية، ثم حقق الوصافة في الجولة الثانية في مدينة تونسبرج النرويجية، ويسعى إلى مواصلة نفس العروض القوية من خلال ثالث جولات البطولة، وكان فريق أبوظبي قد حقق لقب البطولة في ثاني مشاركة له في موسم 2017، قبل أن يحقق وصافة الترتيب العام في الموسم الماضي، ويهدف إلى تحقيق واستعادة اللقب مجدداً.

تدريبات مهمة

وقال سالم الرميثي رئيس البعثة: التدريبات التي يقوم بها الفريق قبل انطلاقة المنافسات الرسمية، مهمة جداً من أجل الحفاظ على لياقة المتسابقين، وكي يكونوا في قمة العطاء مع بدء السباق، فقيادة الزوارق السريعة تحتاج إلى لياقة وتحضير حالها كحال بقية الرياضات والمسابقات، وأيضاً إعطاء مساحة للمتسابق من أجل التأقلم مع زورقه ومع الكرسي قبل انطلاق المنافسة.

وأكد الرميثي أن هذه الجولة مهمة جداً للفريق وحساسة أيضاً، حيث يهدف إلى أن يحصد زورق أبوظبي 35 الصدارة في جولة إيطاليا كي يصل إلى النقطة 55 ويبتعد أكثر في صدارة الترتيب العام، ولو حققنا المركز الأول واللقب في إيطاليا فسوف يكون الفارق كبيراً بيننا وبين أقرب المنافسين.

جاهزية

أكد سالم الرميثي، جاهزية كل من راشد القمزي وراشد الطاير للمنافسة في هذه الجولة، وقال: نريد أن يكون للاثنين نصيب على منصة التتويج في هذه الجولة، والطاير توج ثالثاً في الجولة الماضية ولكن بسبب خطأ في الانطلاقة تم إرجاعه للخلف وإلى المركز الخامس بالتحديد، ولكن في هذه الجولة سيكون له حضور وتأثير أفضل عن السابق.