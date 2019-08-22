خسارة ثانية لمنتخب شباب السلة في «الخليجية»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

خسر منتخبنا الوطني للمرة الثانية على التوالي في البطولة الخليجية لكرة السلة لفئة الشباب المؤهلة إلى كأس آسيا 2020، التي تقام بضيافة العاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وجاءت الخسارة أمام نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 51-62، لحساب المجموعة الأولى، ونجح المنتخب السعودي في بسط سيطرته منذ البداية بتقدمه 17-9 في الربع الأول ثم 17-16 في الثاني، فيما تعادل الفريقان في الربع الثالث 15-15، وعاد المنتخب السعودي ليرفع الفارق إلى 11 نقطة بتقدمه في الربع الأخير 13-11، وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام عمان 56-62، ويخوض مباراته الثالثة في السادسة من مساء اليوم أمام منتخب الكويت.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة، 12 لاعباً هم، يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبد الله أحمد وعبد العزيز خليفة من نادي الوصل، وعبد الله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويتولى الإدارة الفنية للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي.