«السباحة» ينظم برنامجاً لتأهيل المعلمين والمدربين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في إطار الخطة الفنية لاتحاد الإمارات للسباحة الهادفة إلى تقديم أفضل البرامج الفنية لرفع مستوى العاملين بالمجال الرياضي، وبالتعاون مع بروفيشنال للخدمات الرياضية، قرر اتحاد السباحة تنظيم دورة دولية لمعلمي ومدربي السباحة للمستوى الأول والثاني.

وذلك تحت إشراف جمعية المدربين الأمريكية للسباحة الأسكا والاتحاد الأمريكي للسباحة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل بإمارة دبي، وتأتي تلك الدورة ضمن خطة الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لتطوير مستوى معلمي ومدربي السباحة بالدولة، وصرح سلطان السماحي رئيس الاتحاد أن البرنامج يهدف إلى تطوير مستوى معلمي ومدربي السباحة بالدولة.

مشيراً إلى أن هناك استفادة كبيرة من الدورات، حيث يشارك مجموعة كبيرة من المهتمين من الدول العربية والخليجية بالمنطقة، نظراً للقيمة العلمية المتميزة التي يقدمها البرنامج، كما أشاد بجهود مركز إعداد القادة الذي يسهم دائماً في استضافة الدورات ودعم الخطط الفنية للاتحادات.

وأضاف: إن الدورة ستقدم مبادئ وأسساً عملية التدريب، وكيف يتم تأهيل مدربي السباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم دراسة طرق السباحة الأربع والمهارات اللازمة للسباحين الصغار والناشئين.