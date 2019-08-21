«المبارزة» يستعد مع أبطال إيطاليا للاستحقاقات المقبلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد المبارزة، أول معسكرات الإعداد الدولية الداخلية للمنتخب الوطني، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وذلك في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، اعتباراً من غد ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري، بمشاركة أبطال المنتخب الإيطالي، أصحاب الإنجازات العالمية، وهم اليساندرو استيللا بطل العالم في سلاح «الفلوريه» فرقي عام 2019 واللاعب توماسو ماريني الحاصل على بطولة العالم مرتين في سلاح «الفلوريه»، وفي سلاح «الايبيه» يشارك اللاعبان ديفيد دي فيروللي الحاصل على ذهبية أولمبياد الشباب الأخير في الأرجنتين، وجيان باولو بوزاتشينو الحاصل على ذهبية كأس العالم في سلاح «الايبيه» 2019، وتحت قيادة المدرب العالمي الإيطالي استيفانوا باريرا الخبير في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلوريه والسابر)، وصاحب الميدالية البرونزية في «الفلوريه» ببطولة العالم عام 2006، والميدالية الذهبية للفرق في أولمبياد بكين 2008، ويشرف على المعسكر كل من المدربين شريف محمود مدرب المنتخب الوطني لسلاح «الايبيه» وأسامة عادل مدرب منتخب سلاح «الفلوريه».