بيترز يقتحم «التوب 50» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج البلجيكي توماس بيترز بلقب بطولة التشيك ماسترز للغولف، ليكون قريباً من حجز مكانه ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم، والمشاركة للمرة الخامسة على التوالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح نجم كأس رايدر من حصد 335 نقطة بفضل فوزه بلقب بطولة التشيك ماسترز لينتقل من المركز 66 إلى المركز 42 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 881 نقطة لهذا الموسم، وعلى الرغم من عدم فوزه بلقبه الأول في الجولة الأوروبية، واصل الأسباني أدري أرناوس أداءه الرائع في عامه الأول في الجولة الأوروبية بعد حصده المركز الثاني للمرة الثالثة في موسم 2019، وتقدم خريج جولة التحدي عام 2018 من المركز 46 إلى المركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليقترب من أن يضمن مكانه في عقارات جميرا للغولف.