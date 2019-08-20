النصر يستهدف منصات التتويج ببطولات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يستعد العميد النصراوي بثوبه الفني الجديد لموسم أقوياء اليد 2019/‏ 2020، بطموحات وآمال عريضة تستهدف الفوز بالألقاب المحلية واعتلاء منصات التتويج، والعودة مجدداً للسيطرة على معظم بطولات الرجال، وشهدت أروقة الفريق منذ منتصف شهر يوليو الماضي، العديد من التغييرات، استهدفت التجديد على مستوى الجهاز الفني، وتجديد عقد اللاعب المحترف التونسي مصباح الصانعي، إلى جانب استمرار بعض اللاعبين من صفقات الموسم الماضي وعودة البعض الآخر ورحيل البعض، وضم العديد من لاعبي فريق الشباب بالنادي لصفوف الفريق الأول، وتجدر الإشارة إلى أن النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالترتيب النهائي لبطولة الدوري العام، وحل ثالثاً في بطولة كأس الإمارات، وبلغ نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة.

خبرات

وكانت شركة النصر للألعاب الرياضية، قد أبرمت التعاقد مع المدرب التونسي المنجي بن حسن البناي، لقيادة الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، في ظل الخبرات التي يمتلكها المدرب التونسي، والإنجازات التي حققها على الساحة الإفريقية، ومن أبرزها بلوغ نهائي الأندية الإفريقية مع فريق الترجي في نسخة 2012، وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية مع المدرب الجديد، كما تم تجديد التعاقد للسنة الثانية مع المحترف لاعب كرة اليد الدولي التونسي مصباح الصانعي، القادم من نادي شامبيري الفرنسي.

تغييرات

وكشف سعيد محبوب مشرف اللعبة بالنادي، عن التغييرات التي طرأت على بعض لاعبي الفريق خلال فترة الصيف، وتمثلت في استمرار الوصلاوي رحمة غالب بصفوف الفريق للموسم الثاني على التوالي، وعودة الثنائي المعار محمد الطي وعباس الصفار لصفوف الفريق، بينما غادر الفريق وليد إبراهيم إلى شباب الأهلي وسلطان الطي إلى الشارقة، على سبيل الإعارة لموسم واحد، وأشار إلى أن الباب مفتوح لعودة الحارس علي حسين، لبيته الأول النصر، عقب ختام إعارته لنادي الشارقة لموسمين سابقين.

عزيمة

وأكد سعيد محبوب أن الفريق يتدرب يومياً تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق بقيادة التونسي المنجي البناي وبحضور إداري الفريق عبد الكريم محمد، وبمتابعة من شركة النصر للألعاب الرياضية بقيادة عبد الرزاق الهاشمي ونائبة المقدم مروان سنكل، والتي حرصت على توفير جل متطلبات الإعداد الجيد للفريق وهذا ليس بغريب عنهم فلهم كل الشكر والتقدير، وكشف أن الفريق الحالي يضم أكثر من 20 لاعباً وتسودهم الروح العالية والعزيمة لتقديم موسم يحقق الطموحات والآمال المنشودة والمنتظرة من هذا الفريق، مع إدراك الجميع لتجاوز عثرات الموسم الماضي، والتي حالت دون تحقيق الطموحات المنشودة، وخاصة أن فريقنا يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإنجازات السابقة، إلى جانب العديد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.