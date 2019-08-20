«أكاديمية أبوظبي» و«الموانئ البحرية» تكرّمان أبطال منتخب الشراع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وسط احتفالية مميزة بأبناء الوطن وإنجازهم البحري، قامت موانئ أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي البحرية، بتكريم أبطال منتخب الإمارات للشراع الحديث، بعد النتائج المميزة التي حققها في بطولة المضيق للشراع في المغرب، وإحراز خمس ميداليات ملونة وسط مشاركة 100 متسابق.

وحضر مراسم التتويج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف، ومحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، ومكتوم الحوقاني مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، وعادل بن حماد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات البحرية، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للإعلام لنادي تراث الإمارات، وعبد الله العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.