26 دولة تشارك في بطولة التسامح للجودو بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكدت 26 دولة المشاركة في النسخة 11 من بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو، المقامة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي أكد متابعة كل الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، ذاكراً أن النجاحات السابقة في التنظيم، والتي حازت إشادات دولية تضعهم أمام تحد كبير في النسخة الجديدة للتنظيم بمستوى أفضل، وثمن بن ثعلوب ربط البطولة بالتسامح ضمن مبادرات عام التسامح بموافقة الاتحاد الدولي، ذاكراً أن ذلك يرسخ مكانة الدولة كونها عاصمة عالمية للتسامح.

اعتذار

وفي سياق آخر، اعتذر بن ثعلوب عن حضور فعاليات بطولة العالم للجودو التي تقام في طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، عبر اتصال هاتفي بالمجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، واعداً بتلبية الدعوة في مناسبات قادمة، وتقام على هامش البطولة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويشارك في الجمعية، مرشح الإمارات ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي الذي يتوقع أن يحافظ على موقعه للدورة الرابعة على التوالي، لما تتمتع به الإمارات من سمعة دولية جيدة، إضافة إلى الخبرة التي يتميز بها وعلاقاته الواسعة على الصعيد الدولي، ويشكل منتخبنا الوطني حضوراً في مونديال طوكيو الذي يشهد مشاركة 149 دولة، بقيادة اللاعبة ميثاء النيادي التي تشارك في وزن تحت 57، وفيكتور وزن 73، وايفان وزن تحت 100 كغ.