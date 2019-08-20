روضة السركال تستهل مشوارها في مونديال الناشئين بالصين اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تستهل نجمة الإمارات الذهبية روضة عيسى السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج اليوم، مشاركتها في بطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة، التي تحتضنها مدينة ويفانغ الصينية، والتي وصلتها بطلتنا الواعدة أمس، وتدخل منافساتها بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة، وتستمر البطولة العالمية حتى 2 سبتمبر المقبل، وتشارك روضة في مسابقة تحت 10 سنوات، بحثاً عن إنجاز جديد للرياضة الإماراتية، بعدما حققت لقب بطولة العالم تحت 8 سنوات عام 2017 بالبرازيل، وقد خاضت روضة مرحلة طويلة من الإعداد من خلال معسكرات داخلية وخارجية عن طريق نادي أبوظبي الذي قدم لها كل التسهيلات لتجهيزها للبطولة، وكان مهرجان أبوظبي للشطرنج آخر محطات الإعداد لها قبل السفر إلى الصين، ويرافق اللاعبة فيوريل أيورديشكيو مدرب نادي أبوظبي للشطرنج.

متابعة

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج، أن الاتحاد يقوم بمتابعة البطلة روضة السركال في البطولة، وننتظر منها تحقيق إنجاز جديد للشطرنج الإماراتي ووضع اسم الدولة في المقدمة في المحفل العالمي، وهذا ليس بغريب على أبناء وبنات الإمارات، وسبق للاعبة الفوز ببطولة العالم تحت 8 سنوات، ونأمل أن تحرز اللقب تحت 10 سنوات، لأنها ستكون قفزة كبيرة للشطرنج الإماراتي ودفعة معنوية لجميع اللاعبين.