الشعفار: اهتمام كبير لدعم وتطوير منتخبات الدراجات

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

أكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، مواصلة جهود اتحاد الدراجات لدعم وتطوير المنتخبات للوصول بها إلى أعلى المستويات، لا سيما مع وجود قاعدة متميزة من العناصر الموهوبة في مختلف الفئات، التي ينتظرها مستقبل باهر ويكون لها شأن كبير، مشيراً إلى أن الاتحاد يسير في هذا الشأن وفق خطط وبرامج طموحة، وينفذها باحترافية لكي تحقق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها تحقيق إنجازات جديدة تضع دراجات الإمارات في مكانة متميزة.

وأعرب الشعفار عن شكره وتقديره لجهود لجنة المنتخبات برئاسة عبد الناصر الشامسي وللأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات، ومشيداً بحماس اللاعبين ورغبتهم الأكيدة في الوصول لأعلى المستويات.