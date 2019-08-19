ذهبية غرب آسيا .. إنجاز تاريخي لكرة الطاولة

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

توج منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لفئة تحت 21 سنة، بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي تختتم اليوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللعبة الإماراتية، فيما حقق منتخبنا الوطني لفئة تحت 18 سنة، الميدالية الفضية.

وشارك منتخبنا الوطني في مباريات تحت 21 سنة، باللاعبين عبد الله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد وعيسى البلوشي وزبير هاشم، فيما شارك في مباريات تحت 18 سنة، باللاعبين محمد محمود وعيسى البلوشي وزبير هاشم وعلي صادق.

ومن المقرر عودة بعثة منتخبنا الوطني إلى الدولة مساء غد الثلاثاء، ويترأس البعثة، حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة، وتضم 12 لاعباً شاركوا في مسابقات فئات تحت 21 و18 و15 و12 سنة.

وأعرب أحمد البحر مدير منتخبات الوطنية، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق، مؤكداً أن النتيجة التاريخية، تعبر عن المستقبل الواعد للاعبي كرة الطاولة في الدولة، وتشير إلى برنامج العمل الناجح الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد الحالي إلى تطبيقه.