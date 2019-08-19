«الفراعنة» الشباب يفوزون ببطولة العالم لكرة اليد

المصدر: سكوبي - د ب أ

تُوّج المنتخب المصري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 19 عاماً بتغلبه على المنتخب الألماني (الماكينات) 32 / 28 أمس في المباراة النهائية، ليصبح أول منتخب غير أوروبي يتوج باللقب.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لمنتخب بلاده، مشيداً بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب المصري طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجاً يُحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد أحمد هشام السيد، لاعب المنتخب المصري، كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً. بينما حصل زميله حسن وليد على لقب هداف البطولة، بالإضافة إلى حصوله على لقب بأفضل ظهير أيسر.