منتخب «الاسكيت» يصوّب في مونديال فنلندا اليوم

المصدر: فنلندا - حسن رفعت

يخوض منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج (الاسكيت) اليوم وغداً، منافسات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق، المقامة حالياً في مدينة لاهتي الفنلندية، ويقود فريقنا الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومعه كل من سيف بن فطيس ومحمد حسن.

وتدرب منتخبنا خلال اليومين الماضيين، بقوة وروح عالية وحماس تطلعاً لاحتلال أحد المركزين الأول والثاني، اللذين يمنحان من يحصل عليهما، بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، واضطر الفريق إلى التدريب في أحد الميادين القريبة من مسرح البطولة، بسبب تعذر التدريب والإعداد لكثرة عدد الرماة من الجنسين، ويأمل عناصر منتخبنا تسجيل أفضل عدد من الإصابات في الأطباق اليوم، لضمان التأهل إلى نهائيات «الاسكيت» غداً، والتي تقرب من حلم الحصول على تأشيرة الذهاب إلى أولمبياد طوكيو.

وعلى صعيد منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي اختتمت أول من أمس، ضمن بطولة كأس العالم، توج الرامي الروسي اليكسي اليبوف، بالذهبية، ونال بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد منافسة ساخنة في نهائي دراماتيكي مثير.