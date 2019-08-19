«البلياردو والسنوكر» يعتمد 5 مشاركات خارجية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتمد اتحاد البلياردو والسنوكر 5 مشاركات خارجية للمنتخب الوطني للسنوكر في العام الحالي، وتبدأ الاستحقاقات ببطولة العالم في ميانمار خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل إلى 26 من نفس الشهر، تليها المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن في الفترة من 5 أكتوبر المقبل إلى 12 منه، ثم البطولة العربية في الأردن، وتم تحديد موعدها بين 13 و21 أكتوبر المقبل، وبعدها بأسبوع واحد يسافر المنتخب إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم بتركيا ابتداءً من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، ويختتم المنتخب مشاركاته العام الحالي في بطولة الخليج التي تقام في سلطنة عمان ابتداءً من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل.

وأوضح محمد عبد الله يوسف مدير المسابقات في الاتحاد وإداري المنتخب، أن جميع المشاركات التي تم اعتمادها تمثل أهمية كبيرة للمنتخب في المرحلة المقبلة، وبدأت الترتيبات لها مبكراً من أجل الاستعداد المثالي، خاصةً أنها تقام في توقيت متقارب، وقال إن منتخب السنوكر سيخضع لتصفيات قوية في دبي نهاية الأسبوع الحالي لاختيار وتحضير أفضل اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب في بطولة غرب آسيا.

وصرح سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، بأن الهدف الأساسي من المشاركة الخارجية المقبلة في نسخة غرب آسيا في الأردن، مثل كل المشاركات الخارجية السابقة وهي الحصول على المركز الأول، مشيراً إلى صعوبة المنافسة بعد التطور الذي حدث في كثير من المنتخبات، وقال إن المهمة لم تعد سهلة ولكن لاعبينا قادرون على تحقيق أفضل النتائج بما يتوفر لهم من إمكانيات فنية، وحرص اتحاد اللعبة على تجهيزهم بالشكل المطلوب، وقال إن اعتماد 5 مشاركات خارجية في آخر 3 أشهر من العام الحالي، نبع من أهمية هذه الاستحقاقات التي من بينها بطولتان للعام وبطولة الخليج وبطولة العرب وبطولة غرب آسيا.