12 لاعباً في التجمّع الثاني لمنتخب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاء التجمع الثاني لمنتخبنا الوطني لرجال اليد، دون الطموح، حيث حضر 12 لاعباً من أصل 25 لاعباً يمثلون القائمة الأولية للمنتخب، والذي يستعد للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 - 30 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في مصر 2021.

وشهد التجمع الثاني والذي شمل حصتين تدريبيتين على الصالة الرياضية بنادي الشارقة، غياباً ملحوظاً وكبيراً للاعبين، وخاصة 7v لاعبين تم اختيارهم من نادي شباب الأهلي، وذلك لانخراطهم في المعسكر الخارجي لفريق ناديهم، يقام في مدينة سوسة التونسية، في إطار التحضير الفني للموسم الجديد، الذي سينطلق بإقامة بطولة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة في السادس من سبتمبر المقبل، هذا إلى جانب غياب عدد من اللاعبين، لظروف خاصة، أو للإصابة منهم عبد الحميد الجنيبي ومحمد يوسف.

وقال علي حسين مدير المنتخب، إن الحضور القليل، خلال التجمع الثاني لم يرق للطموح، ورغم ذلك، حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني الجديد خافير أزانزا ومساعده خالد أحمد وبحضور محمد الطابور عضو مجلس إدارة الاتحاد على مواصلة رفع معدلات اللياقة البدنية والتي بدأت خلال التجمع الأول.