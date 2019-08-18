سارة تُهدي الإمارات الذهبية الرابعة في مونديال السباحة

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

توجت السبّاحة سارة الأجنف، من نادي الوصل بالميدالية الذهبية في سباق 200م صدر في بطولة العالم للسباحة المفتوحة «الماستر» للبنين والبنات في كوريا الجنوبية، وهي الذهبية الرابعة لها في المونديال، والخامسة في مجمل الميداليات التي حققتها، وأضافت بذلك الذهبية الرابعة للإمارات في البطولة، وكانت فازت بثلاث ذهبيات أخرى في السباحة المفتوحة لمسافة 3000م، و100م صدر، و200 م متنوع، كما حققت برونزية 400 م متنوع، إلى جانب تحقيقها الزمن الأسرع في البطولة خلال منافسات 100 صدر.

أهدت سارة الأجنف، خلال اتصال هاتفي مع «البيان الرياضي» الميداليات الخمس إلى الدولة والقيادة الرشيدة وإلى أسرة القلعة الوصلاوية، وأعربت عن سعادتها بالإنجاز، وأشادت بدعم القيادة الرشيدة للرياضة وتوفيرها كل أسباب النجاح لأبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها، مشيرة إلى أنها من الذين استفادوا وبكل فخر واعتزاز من قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الفئات الأربع في جميع الأنشطة الرياضية في أندية الدولة، كما تشرفت بتمثيل نادي الوصل في المحفل العالمي من خلال فئة المقيمين.

شكر

وقدمت سارة الشكر لإدارة نادي الوصل بقيادة راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي ولأعضاء المجلس وللجنة الألعاب الفردية بالنادي وللمدير التنفيذي محمد علي العامري، ولأسرة السباحة بالوصل بقيادة المشرف والمدرب الخبير محمد حسن، كما وجهت الشكر إلى اتحاد السباحة، وأشارت إلى أنها ستعود إلى الدولة وكلها فخر بالميداليات الخمس.