منتخب الدراجات إلى أندونيسيا للمشاركة في الطواف الدولي

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

غادر منتخب الدراجات للكبار أمس إلى أندونيسيا للمشاركة في الطواف الدولي الذي يقام من 19 إلى 23 الجاري ويعد من أقوى الطوافات في قارة آسيا ويشارك فيه نخبة من أقوى المنتخبات والفرق العالمية وتبلغ مسافة الطواف، 814 كلم في 5 مراحل صعبة، وتضم البعثة قائد المنتخب يوسف محمد ميرزا والدراجين أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف والمدرب شريف عبد الله والثنائي الفني مايكل وجون.

وتأتي مشاركة منتخبنا في الطواف مكملاً لبرنامج استعداداته المكثفة للبطولات العربية للمضمار والطريق التي ستقام في مصر، وكأس آسيا للمضمار في الهند وتايلاند. ووصل منتخبنا إلى درجة عالية من الجاهزية بعد انتظامه في فترة سابقة في معسكر خارجي في أسبانيا وتبعه معسكر داخلي.