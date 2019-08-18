اتحاد السلة يمدد فترة تسجيل اللاعبين فوق 30 سنة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

مدد اتحاد كرة السلة فترة تسجيل اللاعبين فوق سن الـ 30 حتى 26 الجاري، وحدد الاتحاد اشتراطات تسجيل الأندية للاعبيها ممن هم ضمن فئة المقيمين للموسم الجديد 2019-2020، وأوضح سالم المطوع، أمين عام الاتحاد أن قرار تمديد فترة تسجيل اللاعبين المواطنين ممن هم فوق سن الـ 30 يعود لحرص الاتحاد على توفير كافة السبل، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية من اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أنديتهم، أو الذين لم يتم تسجيلهم ضمن القوائم الأولية في فترتي التسجيل الأولى والثانية.

وتم اتاحة الفرصة للأندية لإدراج لاعبيها فوق سن الـ 30 من الذين شاركوا في الموسم السابق ضمن كشوفاتها في فترة التسجيل الأول التي أغلقت في 29 مايو الماضي.

ويشترط في تسجيل اللاعب من فئة المقيم، أن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول في الدولة لا تقل عن 3 سنوات عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق 18 عاماً، ولا تقل عن سنة واحدة لباقي فئات المراحل السنية الأقل من ذلك.