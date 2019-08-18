سرحان المعيني يفتتح بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

افتتح الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي تستمر حتى يوم 24 الجاري، حضر مراسم الافتتاح والجولة الأولى محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وطلال الزعابي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي، وسعيد يوسف عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على زميله سيف أحمد، وجاسم الحوار «الشارقة» على سلطان الدرمكي «أبوظبي للشطرنج» وعمران الحوسني «أبوظبي للشطرنج» على عبدالرحمن سالم «الشارقة»، وإبراهيم سلطان «نادي دبي» على حمد بدر «الشارقة» وخليفة البلوشي «نادي دبي» على زميله أحمد فريد، وعلي راشد «الشارقة» على زميله يحيي شعيب. وتعادل حمد عيسى «الشارقة» مع الهندي رافائيل «الأكاديمية الدولية».

بداية قوية

وأعرب الدكتور سرحان المعيني عن سعادته بالبداية القوية للبطولة، مؤكداً أن المنافسات بين اللاعبين في مثل هذه البطولات المحلية تمثل احتكاكاً قوياً وتجهيز للمشاركات الخارجية وعلى مدار العام لا تتوقف البطولات سواء المحلية أو الدولية وهو ما يجعل جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمشاركات في البطولات العربية والآسيوية، وهو ما أسفر في النهاية عن تحقيق إنجازات كبيرة للشطرنج الإماراتي كان آخرها في البطولة العربية للمراحل السنية بالأردن والتي حصد فيها منتخبنا المركز الأول متصدر جميع المنتخبات العربية بعد الفوز بعدد 14 ميدالية ملونة، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد ونأمل بمزيد من الإنجازات.

وأشاد الأستاذ الدولي الكبير قسطنطين لاند مدرب منتخبنا الوطني بارتفاع بالمستوى الفني للجولة وجاهزية اللاعبين، وقال: توقيت البطولة مناسب بعد فترة إعداد خارجية للاعبي المنتخب الأول مع أنديتهم.