شرطة دبي تحقق درع التفوق الرياضي العام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت شرطة دبي درع التفوق الرياضي العام لموسم 2018-2019، برصيد 313 نقطة، ليكون إجمالي الدروع التي حصلت عليها خلال المواسم السابقة 12 درعاً.

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بجهود فرق شرطة دبي الرياضية خلال الموسم الذي أثمر عن تحقيق درع التفوق الرياضي.

وقال: هذا الإنجاز ثمرة اهتمام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالمنتخبات المشاركة، ووضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لهم، ما أسهم بشكل كبير في حصول شرطة دبي على الدرع، والمحافظة على المنجزات الرياضية السابقة من بطولات متنوعة، والسعي لتحقيق المزيد، في إطار حرصهم على دعم الرياضة الشرطية والارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

وثمّن دور اتحاد الشرطة الرياضي والاهتمام الدائم لتطوير الرياضة الشرطية، وتنظيم أنشطة ومسابقات متنوعة، ما انعكس إيجاباً وتجلى في المستوى العالي للمشاركين بالبطولات، مقدماً لهم الشكر على النجاح المستمر.